Мишустин выступил с лекцией на просветительском марафоне "Новое знание"

Не бояться технологических переходов, но правильно понимать происходящие процессы, чтобы исключить негативные для общества последствия, к этому призвал премьер-министр Михаил Мишустин на своей лекции на просветительском марафоне "Новое знание". Марафон, организованный Российским обществом "Знание", проводится с 1 по 3 сентября по всей России.

Просветительский марафон Михаил Мишустин назвал уникальным востребованным проектом, привлекающим большое количество людей. В этом нет ничего удивительного, заметил премьер-министр: "Общество "Знание", которое было воссоздано президентом, сегодня помогает развивать кругозор, открывать новое благодаря лекциям, мастер-классам, общению с экспертами и специалистами".

В своей часовой лекции глава кабмина порассуждал о перспективах страны в условиях цифровизации и особенно сделал акценты на подводных камнях этого глобального процесса. Современный этап развития человечества одни называют цифровой трансформацией, другие - четвертой промышленной революцией. "Суть цифровой трансформации в том, что появляются новые формы создания добавленной стоимости, использования данных для принятия решений. При этом из экономики исчезают многие привычные процессы, товары замещаются виртуальными услугами, возрастает значение нематериальных активов", - пояснил он.

Технологии и цифровизация - это инструмент для повышения качества жизни каждого человека, считает Михаил Мишустин. Он искренне верит, что на протяжении всего прошлого века технологии кардинально подняли качество жизни людей и на современном этапе развития цифровизация и промышленная революция несут человечеству благо. "Задача в том, чтобы это благо было справедливо распределено между людьми и улучшение качества жизни произошло для каждого человека", - указал премьер-министр.

А еще исторический опыт показывает, что основные выгоды от технологических переходов получают люди и страны, которые раньше других смогли поставить себе на службу новые технологии, они становятся лидерами. "Нам, нашей стране очень важно использовать сегодня уникальную историческую возможность технологического перехода, чтобы закрепить за собой лидирующие позиции", - указал Мишустин. "В современном мире выиграет тот, у кого больше знаний, шире кругозор, тот, кто не будет бояться современных технологий, а научится использовать их для достижения результата и, конечно, будет учиться на протяжении всей жизни", - уверен глава кабинета министров.

В современном мире выиграет тот, у кого больше знаний, шире кругозор, тот, кто не будет бояться современных технологий, а научится использовать их для достижения результата

Правительство намерено поддерживать свежие идеи, особенно молодежи, готовятся новые решения. "Будем создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровых сферах, сопровождать их на всех этапах роста - от идеи до IPO, поддерживать студентов, которые хотят стать предпринимателями и у которых это получается", - сообщил премьер. Таким образом, предполагается создать экосистему университетского технологического предпринимательства.

Современным и будущим поколениям надо учитывать, как ускоряется развитие. Между первыми промышленными революциями прошло 100-120 лет, напомнил глава кабмина. Между второй и третьей - уже около 50-70, а через 20-30 лет мир подошел и к следующей. Сейчас человечество стоит, по мнению премьера, только у истоков четвертой промышленной революции, но пятая, предполагает он, может произойти уже в ближайшие 10-20 лет на наших глазах.

Не исключено, что такой революцией станет начинающийся энергетический переход. Глобальность климатических и экологических перемен сегодня всем очевидна, сказал Михаил Мишустин. Все страны соглашаются, что замедление процесса глобального потепления, сокращение выброса парниковых газов требуют серьезных совместных усилий. Некоторые государства уже заявили о своих намерениях добиться углеродной нейтральности к середине века. Делать они это будут, отказываясь от ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых. "Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную", - заверил глава правительства. В ближайшие три года кабмин создаст профильные кластеры и реализует пилотные проекты по производству и экспорту водорода. Водородные энергоносители будут активнее использоваться на внутреннем рынке. Мишустин призвал всех быть готовыми к жизни в эпоху перемен и переосмыслить изменения последних лет. "Понимая эти процессы, мы сможем избежать революционных изменений, которыми сопровождались все предшествующие технологические переходы", - не сомневается он.

Одно из последствий всех технологических переходов - глубинные изменения на рынке труда. У кого-то такие перемены вызывают страх, заметил премьер-министр, а в кого-то вселяют оптимизм и ожидание новых возможностей для развития. Действительно, использование новых технологий ведет к сокращению рабочих мест в отдельных отраслях, но в то же время растут производительность труда и экономика в целом, появляются новые рабочие места в возникающих отраслях. И получается, сделал Михаил Мишустин вывод, что изменения вызывают не безработицу, а долгосрочные существенные сдвиги в структуре занятости. Хотя и общественные страхи понять можно, согласился он.

Но трансформация рынка труда все равно неизбежна - она уже ощущается. "И мы не должны бояться этого, а должны идти в ногу со временем", - сказал премьер. При этом человек "не должен догонять технологии": переобучаться, терять работу при автоматизации и цифровизации функций. "Наоборот, технологии должны идти навстречу человеку: позволять людям выполнять более сложную работу и зарабатывать больше, жить лучше", - рассказал Мишустин свое видение процессов. Когда человек догоняет технологии, это ведет к социально-экономическому неравенству, региональным разрывам, чувству нестабильности в обществе, боязни потерять рабочее место. "И как следствие - к глубокой неудовлетворенности старших поколений, политической поляризации молодых", - заметил премьер. Если технологии идут навстречу человеку, расширяют его возможности для выполнения более сложных и персонифицированных услуг, то это, наоборот, путь к уменьшению неравенства и снижению бедности и росту доходов.

Рост значимости цифровых платформ и соответствующая концентрация активов могут нести в себе негативные социальные эффекты, которые связаны с усилением имущественного неравенства, расслоением общества, подчеркнул председатель правительства. Цифровизация будет приводить к снижению доли доходов, создаваемых непосредственным трудом.

По словам Михаила Мишустина, это возможный, очень негативный сценарий, особенно в условиях, когда возрастающее количество предприятий, отраслей будет подпадать под действие так называемых сил четвертой промышленной революции.

Премьер также не согласился с распространенным мнением, что роботы со временем смогут полностью заменить людей в каких-то специальностях. "Только человек может собрать настоящую команду и повести ее за собой, сделать так, чтобы его партнеры, коллеги верили в успех общего дела даже в те моменты, когда что-то не получается. Только человек может предложить совершенно новое видение застаревших и уже казавшихся нерешаемыми проблем", - заявил глава кабинета министров.

"Остановить прогресс невозможно и невозможно отказаться от преимуществ и удобств, которые несет цифровая трансформация, но очень важно понимать происходящие процессы и готовиться к ним, чтобы не допускать негативных последствий", - заключил Михаил Мишустин.