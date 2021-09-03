Мишустин выступил с лекцией на просветительском марафоне "Новое знание"

Новости

Глава Минтруда назвал средний возраст предпринимателя в России 03:51
Греф назвал основные риски "зеленого" перехода для России 03:44
Минтруд: Число самозанятых в России увеличится в два раза к 2024 году 03:40
Байден навестил в госпитале раненых в Афганистане военных 03:38
Косачев оценил итоги визита президента Украины в США 03:01
Среди пользователей "Честного ЗНАКа" разыграют 7 млн рублей 03:00
Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в небе над Дамаском 02:39
Число жертв урагана "Ида" на северо-востоке США выросло до 45 02:10
Посольство РФ: Россиян нет среди погибших и пострадавших в ДТП в Мексике 02:07
Пентагон опроверг сообщения о сокращении военного присутствия США в Сирии 01:47
Пентагон: Военная миссия США в Афганистане завершена 01:25
Марсоход Perseverance добыл первый образец марсианского грунта 01:22
Глава Роспотребнадзора Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах 00:35
Роналду получил в "МЮ" номер, принадлежавший Кавани 00:33
Начался доппериод итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов 00:02
Захарова поиронизировала по поводу подаренной Зеленскому в США книги 02.09.2021
Лукашевич: В подконтрольной Киеву части Донбасса есть тайные тюрьмы 02.09.2021
В Китае с телеэкранов исчезнут "женоподобные мужчины" и сплетни о "звездах" 02.09.2021
Эрнст: Устаревает не телевидение, а история с сеткой вещания 02.09.2021
РКН внес GetContact в Реестр организаторов распространения информации 02.09.2021
Вирусолог объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в Израиле 02.09.2021
Полузащитник ЦСКА Марадишвили перешел в "Локомотив" 02.09.2021
Попова оценила ситуацию с распространением новых штаммов COVID-19 в РФ 02.09.2021
Попова: "Утренние фильтры" в школах останутся обязательными 02.09.2021
Disney закрывает сериал "Мандалорец" 02.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
03.09.2021 03:10
Рубрика: Власть

Мишустин выступил с лекцией на просветительском марафоне "Новое знание"

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
Не бояться технологических переходов, но правильно понимать происходящие процессы, чтобы исключить негативные для общества последствия, к этому призвал премьер-министр Михаил Мишустин на своей лекции на просветительском марафоне "Новое знание". Марафон, организованный Российским обществом "Знание", проводится с 1 по 3 сентября по всей России.

Просветительский марафон Михаил Мишустин назвал уникальным востребованным проектом, привлекающим большое количество людей. В этом нет ничего удивительного, заметил премьер-министр: "Общество "Знание", которое было воссоздано президентом, сегодня помогает развивать кругозор, открывать новое благодаря лекциям, мастер-классам, общению с экспертами и специалистами".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Михаил Мишустин в День знаний рассказал о своих школьных годах

В своей часовой лекции глава кабмина порассуждал о перспективах страны в условиях цифровизации и особенно сделал акценты на подводных камнях этого глобального процесса. Современный этап развития человечества одни называют цифровой трансформацией, другие - четвертой промышленной революцией. "Суть цифровой трансформации в том, что появляются новые формы создания добавленной стоимости, использования данных для принятия решений. При этом из экономики исчезают многие привычные процессы, товары замещаются виртуальными услугами, возрастает значение нематериальных активов", - пояснил он.

Технологии и цифровизация - это инструмент для повышения качества жизни каждого человека, считает Михаил Мишустин. Он искренне верит, что на протяжении всего прошлого века технологии кардинально подняли качество жизни людей и на современном этапе развития цифровизация и промышленная революция несут человечеству благо. "Задача в том, чтобы это благо было справедливо распределено между людьми и улучшение качества жизни произошло для каждого человека", - указал премьер-министр.

А еще исторический опыт показывает, что основные выгоды от технологических переходов получают люди и страны, которые раньше других смогли поставить себе на службу новые технологии, они становятся лидерами. "Нам, нашей стране очень важно использовать сегодня уникальную историческую возможность технологического перехода, чтобы закрепить за собой лидирующие позиции", - указал Мишустин. "В современном мире выиграет тот, у кого больше знаний, шире кругозор, тот, кто не будет бояться современных технологий, а научится использовать их для достижения результата и, конечно, будет учиться на протяжении всей жизни", - уверен глава кабинета министров.

В современном мире выиграет тот, у кого больше знаний, шире кругозор, тот, кто не будет бояться современных технологий, а научится использовать их для достижения результата

Правительство намерено поддерживать свежие идеи, особенно молодежи, готовятся новые решения. "Будем создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровых сферах, сопровождать их на всех этапах роста - от идеи до IPO, поддерживать студентов, которые хотят стать предпринимателями и у которых это получается", - сообщил премьер. Таким образом, предполагается создать экосистему университетского технологического предпринимательства.

Современным и будущим поколениям надо учитывать, как ускоряется развитие. Между первыми промышленными революциями прошло 100-120 лет, напомнил глава кабмина. Между второй и третьей - уже около 50-70, а через 20-30 лет мир подошел и к следующей. Сейчас человечество стоит, по мнению премьера, только у истоков четвертой промышленной революции, но пятая, предполагает он, может произойти уже в ближайшие 10-20 лет на наших глазах.

Не исключено, что такой революцией станет начинающийся энергетический переход. Глобальность климатических и экологических перемен сегодня всем очевидна, сказал Михаил Мишустин. Все страны соглашаются, что замедление процесса глобального потепления, сокращение выброса парниковых газов требуют серьезных совместных усилий. Некоторые государства уже заявили о своих намерениях добиться углеродной нейтральности к середине века. Делать они это будут, отказываясь от ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых. "Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную", - заверил глава правительства. В ближайшие три года кабмин создаст профильные кластеры и реализует пилотные проекты по производству и экспорту водорода. Водородные энергоносители будут активнее использоваться на внутреннем рынке. Мишустин призвал всех быть готовыми к жизни в эпоху перемен и переосмыслить изменения последних лет. "Понимая эти процессы, мы сможем избежать революционных изменений, которыми сопровождались все предшествующие технологические переходы", - не сомневается он.

Одно из последствий всех технологических переходов - глубинные изменения на рынке труда. У кого-то такие перемены вызывают страх, заметил премьер-министр, а в кого-то вселяют оптимизм и ожидание новых возможностей для развития. Действительно, использование новых технологий ведет к сокращению рабочих мест в отдельных отраслях, но в то же время растут производительность труда и экономика в целом, появляются новые рабочие места в возникающих отраслях. И получается, сделал Михаил Мишустин вывод, что изменения вызывают не безработицу, а долгосрочные существенные сдвиги в структуре занятости. Хотя и общественные страхи понять можно, согласился он.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Владимир Путин считает, что жить далеко от Москвы не значит жить хуже

Но трансформация рынка труда все равно неизбежна - она уже ощущается. "И мы не должны бояться этого, а должны идти в ногу со временем", - сказал премьер. При этом человек "не должен догонять технологии": переобучаться, терять работу при автоматизации и цифровизации функций. "Наоборот, технологии должны идти навстречу человеку: позволять людям выполнять более сложную работу и зарабатывать больше, жить лучше", - рассказал Мишустин свое видение процессов. Когда человек догоняет технологии, это ведет к социально-экономическому неравенству, региональным разрывам, чувству нестабильности в обществе, боязни потерять рабочее место. "И как следствие - к глубокой неудовлетворенности старших поколений, политической поляризации молодых", - заметил премьер. Если технологии идут навстречу человеку, расширяют его возможности для выполнения более сложных и персонифицированных услуг, то это, наоборот, путь к уменьшению неравенства и снижению бедности и росту доходов.

Рост значимости цифровых платформ и соответствующая концентрация активов могут нести в себе негативные социальные эффекты, которые связаны с усилением имущественного неравенства, расслоением общества, подчеркнул председатель правительства. Цифровизация будет приводить к снижению доли доходов, создаваемых непосредственным трудом.

По словам Михаила Мишустина, это возможный, очень негативный сценарий, особенно в условиях, когда возрастающее количество предприятий, отраслей будет подпадать под действие так называемых сил четвертой промышленной революции.

Премьер также не согласился с распространенным мнением, что роботы со временем смогут полностью заменить людей в каких-то специальностях. "Только человек может собрать настоящую команду и повести ее за собой, сделать так, чтобы его партнеры, коллеги верили в успех общего дела даже в те моменты, когда что-то не получается. Только человек может предложить совершенно новое видение застаревших и уже казавшихся нерешаемыми проблем", - заявил глава кабинета министров.

"Остановить прогресс невозможно и невозможно отказаться от преимуществ и удобств, которые несет цифровая трансформация, но очень важно понимать происходящие процессы и готовиться к ним, чтобы не допускать негативных последствий", - заключил Михаил Мишустин.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке
Глава Роспотребнадзора Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах
Банк России представил три альтернативных сценария развития экономики
Вирусолог объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в Израиле
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией