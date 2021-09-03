Москалькова стала членом правления Европейского института омбудсмена

Европейский институт омбудсмена (ЕИО) общим голосованием включил Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову в состав членов правления ЕИО. Это решение принято на заседании ассамблеи, которая прошла в Нови-Саде в Сербии.

"Хочу поблагодарить всех за возможность работы в сообществе профессионалов самой высокой категории в сфере правозащиты", - сказала российский омбудсмен.

Татьяна Москалькова была избрана в состав правления ЕИО в 2019 году, но из-за отсутствия очных встреч, которых не было из-за коронавирусных карантинов, генеральная ассамблея ЕИО не могла утвердить ее ранее. Теперь член правления ЕИО Татьяна Москалькова пригласила членов ЕИО принять участие в ежегодной международной конференции по правам человека, которая состоится 12 октября и будет посвящена вопросам защиты прав людей с инвалидностью и экологическим правам.

Российский омбудсмен заметила, что ЕИО позволяет обмениваться лучшими практиками и проводить совместный мониторинг, чтобы видеть, как правовая проблема стоит в других государствах и как она решается. Так же Европейский институт омбудсмена, как заметила Москалькова, дает возможность налаживать контакты между правозащитниками и помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию".

"Наконец, площадка ЕИО позволяет проводить ряд проектов, связанных с правовым просвещением, определять механизмы совместных приемов граждан", - отметила Татьяна Москалькова в интервью ТАСС.