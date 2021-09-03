Москалькова стала членом правления Европейского института омбудсмена

Новости

Собянин принял решение о выплате 20 тысяч рублей ветеранам к 80-летию Битвы за Москву 19:08
США планируют выплатить более 2000 долларов каждому беженцу из Афганистана 19:07
У сборной России по хоккею будет два состава к Олимпиаде-2022 в Пекине 19:05
В Великобритании кража домашнего животного станет уголовным преступлением 18:54
Хоккеисты НХЛ смогут принять участие в Олимпиаде 2022 года 18:44
В новой Москве на треть подорожало жилье 18:43
ФФОМС сократит расходы на изготовление бумажных медицинских полисов 18:31
"ВКонтакте" и "Одноклассники" тестируют предупреждение о недостоверной информации 18:26
Иностранные туристы смогут оформлять многократные визы 18:22
Москва встала в 9-балльных пробках 18:11
В ФФОМС уточнили число россиян, получающих медуслуги по полису ОМС 18:10
"Спартак" объявил заявку на Лигу Европы 18:06
В Bluetooth нашли уязвимости, затрагивающие миллиарды гаджетов 18:05
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане 18:05
В Нижнем Новгороде завели дело о похищении девушки, найденной в гараже 17:55
Минюст расширил список СМИ-иноагентов 17:40
Полузащитник "Милана" Кастильехо может перейти в ЦСКА 17:39
В Госдуме оценили заявление Киева о "крючке" Минских соглашений 17:36
СМИ: Талибы были вынуждены отступить из Панджшера 17:23
В болгарском Пловдиве тысячи граждан вышли на митинг против чрезвычайных мер 17:21
Парламент Болгарии будет распущен второй раз за год 16:54
В Ростовской области ослаблены антиковидные ограничения 16:51
Мишустин утвердил распределение школьных автобусов и "скорых" между регионами 16:50
Врач объяснила, за что отвечают в организме антитела 16:43
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова рассказала об исполнении нацпроектов 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
03.09.2021 18:09
Рубрика: Власть

Москалькова стала членом правления Европейского института омбудсмена

Текст: Владимир Емельяненко
Европейский институт омбудсмена (ЕИО) общим голосованием включил Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову в состав членов правления ЕИО. Это решение принято на заседании ассамблеи, которая прошла в Нови-Саде в Сербии.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

"Хочу поблагодарить всех за возможность работы в сообществе профессионалов самой высокой категории в сфере правозащиты", - сказала российский омбудсмен.

Татьяна Москалькова была избрана в состав правления ЕИО в 2019 году, но из-за отсутствия очных встреч, которых не было из-за коронавирусных карантинов, генеральная ассамблея ЕИО не могла утвердить ее ранее. Теперь член правления ЕИО Татьяна Москалькова пригласила членов ЕИО принять участие в ежегодной международной конференции по правам человека, которая состоится 12 октября и будет посвящена вопросам защиты прав людей с инвалидностью и экологическим правам.

Москалькова: Сильному государству нужна сильная система защиты прав

Российский омбудсмен заметила, что ЕИО позволяет обмениваться лучшими практиками и проводить совместный мониторинг, чтобы видеть, как правовая проблема стоит в других государствах и как она решается. Так же Европейский институт омбудсмена, как заметила Москалькова, дает возможность налаживать контакты между правозащитниками и помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию".

"Наконец, площадка ЕИО позволяет проводить ряд проектов, связанных с правовым просвещением, определять механизмы совместных приемов граждан", - отметила Татьяна Москалькова в интервью ТАСС.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Уполномоченный по правам человека

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
В Госдуме оценили заявление Киева о "крючке" Минских соглашений
Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу
ЦИК: На онлайн-голосование записались более 1,7 млн россиян
Сборная России завоевала 107 медалей за 10 дней Паралимпиады в Токио
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией