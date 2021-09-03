Наблюдатели из числа гражданских лиц смогут контролировать выборы в воинских подразделениях

Территории воинских частей и военных городков - это закрытые объекты, и пройти туда так запросто посторонним не удастся. В связи с этим и предстоящими выборами в Госдуму ребром встал вопрос - как обеспечить доступ наблюдателей из числа гражданских лиц на избирательные участки, на которых будут голосовать военнослужащие. Решить этот вопрос вызвались представители Общественной палаты РФ и Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

В пятницу в Твери они провели посвященное этой теме мероприятие.

Отмечается, что "в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за ходом выборов в федеральные и региональные органы власти, которые пройдут 19 сентября 2021 года, член Общественной палаты РФ, председатель совета МЕГАПИР Александр Каньшин провел встречу с представителями ветеранской общественности, региональных отделений ДОСААФ России, штабов "Юнармии" и поисковых отрядов". Также он встретился и побеседовал с должностными лицами воинских частей гарнизона, которые ответственны за организацию процесса голосования военнослужащих и членов их семей, а также курсантов военно-учебных заведений, дислоцирующихся в Тверском гарнизоне.

"На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с работой на выборах общественных наблюдателей, действующих в интересах соблюдения прав граждан по участию в выборах в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе МЕГАПИР.

"Для нас, представителей Общественной палаты и общественного объединения офицеров запаса, важно, чтобы все без исключения граждане России, в том числе военнослужащие и члены их семей имели возможность реализовать свое право избирать и быть избранными, а также, чтобы выборы были открытыми, а предвыборная агитация кандидатов проходила в честной и бескомпромиссной борьбе. Для этого к участию к встрече мы пригласили членов Общественной палаты Тверской области, представителей областной избирательной комиссии, широкого спектра общественных объединений, а также тех, кто в воинских частях отвечает за организационно-техническое обеспечение выборов. Нам интересно ваше мнение и предложения, о которых по итогам встречи мы проинформируем Совет Общественной палаты России", - сказал Александр Каньшин.

Отмечается, что в ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам организации, подготовки и проведения выборов, а также по широкому кругу вопросов, интересующих представителей общественных организаций.