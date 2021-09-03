Начался доппериод итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов

Дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов пройдет 3-15 сентября. В эти дни сдать экзамены смогут те выпускники, которые не получили аттестат, то есть не смогли сдать необходимые для этого экзамены по русскому языку и базовой математике в основной и дополнительный (июльский) периоды.

Выпускники 9 классов будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ), для выпускников 11 классов пересдача предусмотрена только в формате ГВЭ. Выпускной госэкзамен - это не полноценный ЕГЭ, а работа из отдельных заданий с кратким ответом по спецификации материалов Единого госэкзамена.

По данным Рособрнадзора, экзамены за 11 класс будут сдавать более 9,8 тысяч человек. Это те, кто совсем не сдавал ЕГЭ в основные сроки или не смог набрать минимального количества баллов по одному экзамену или сразу по двум. Экзамены пройдут в 83 субъектах РФ, следить за порядком, так же как и на основном ЕГЭ, будут 830 общественных наблюдателей.

Экзамены за 9 класс сдадут более 85 тысяч человек - в форме ОГЭ, а в формате выпускного госэкзамена - 394 человека (в основном это ребята с ограниченными возможностями здоровья).

3 сентября пройдут экзамены по русскому языку, 6 сентября - по математике. 13 и 15 сентября - резервные дни.