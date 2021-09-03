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Назван лучший недорогой смартфон. И это не Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
03.09.2021,  
14:13
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Разработчики бенчмарка поделились с общественностью свежим рейтингом самых производительных бюджетных моделей смартфонов. Первую строчку в нем занял Xiaomi Mi 11 Lite на процессоре Snapdragon 780G с 8/128 Гб памяти, набравший почти 531 тысячу баллов.

Фото: Xiaomi

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Второе и третье места достались соответственно смартфонам Honor 50 Pro и Honor 50. Также в десятку самых производительных смартфонов вошли Oppo Reno6 5G, Redmi 10X 5G, realme Q3 Pro, Oppo K9 5G, iQOO Z3, Huawei nova 8 Pro и Huawei nova 8.

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