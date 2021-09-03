Назван лучший недорогой смартфон. И это не Samsung

Разработчики бенчмарка поделились с общественностью свежим рейтингом самых производительных бюджетных моделей смартфонов. Первую строчку в нем занял Xiaomi Mi 11 Lite на процессоре Snapdragon 780G с 8/128 Гб памяти, набравший почти 531 тысячу баллов.

Фото: Xiaomi

Стоимость девайса в России начинается от 25 тысяч рублей.

Второе и третье места достались соответственно смартфонам Honor 50 Pro и Honor 50. Также в десятку самых производительных смартфонов вошли Oppo Reno6 5G, Redmi 10X 5G, realme Q3 Pro, Oppo K9 5G, iQOO Z3, Huawei nova 8 Pro и Huawei nova 8.