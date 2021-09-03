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03.09.2021 18:36
Рубрика: Экономика

Нифантьев: Коллаборации дизайнеров и производственников помогут сделать упаковку лекарств креативнее

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Повысить доверие покупателей к лекарственным средствам отечественного производства поможет объединение усилий дизайнерских компаний и фармацевтических предприятий. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев по итогам "Российской креативной недели".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Дизайн зачастую играет определяющую роль в выборе покупателем тех или иных товаров. Это касается и аптечного ассортимента. При выборе покупателем сравнимых по цене и качеству лекарств, часто выбор делается в пользу интересной упаковки, поэтому ее дизайн должен эволюционировать, как и дизайн самих аптек", - отметил Нифантьев.

По словам эксперта, в качестве эксперимента интересно было бы провести отбор лучших дизайнерских компаний и соединить их с производственными предприятиями для создания креативного дизайна упаковки тех или иных лекарственных препаратов.

"Это позволит проанализировать, насколько увеличится спрос на такие продукты. От подобного сотрудничества выигрывают все - производственная компания увеличивает продажи, а студия дизайна получает заказ и повышает спрос на свои услуги", - подчеркнул Нифантьев.

Москва поддерживает такие межотраслевые коллаборации, когда креативная и традиционная индустрии объединяются для достижения одной цели. На сегодняшний день прорабатывается концепция пилотного проекта по предоставлению грантов от государства для участников подобных отношений, которая может положительно сказаться и на производственных предприятиях, и на дизайн-студиях.

Как отметила председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина, "Российская креативная неделя" дала возможность тысячам людей свободно и бесплатно представить свои проекты, найти партнеров, да и просто увидеть друг друга.

"На одной площадке встретились дизайнеры, урбанисты, компьютерщики, журналисты, представители туриндустрии, образования, деятели искусства и кино. Они не просто обсудили преимущества и возможности своих сфер, но и наметили пути совместного проектирования нашего будущего", - подчеркнула Ксения Шлямина.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина, комментируя итоги мероприятия, отметила, что всего за год в стране в сфере креативных индустрий произошли большие перемены. Были сформулированы основные подходы и векторы развития отечественных креативных индустрий, обеспечена ресурсная база в виде нового института поддержки - Президентского фонда культурных (креативных) индустрий, запущены новые стратегические федеральные проекты и крупнейшая площадка для открытого диалога государства и бизнес-сообщества - Российская креативная неделя.

"Впереди, новая задача: Россия должна стать одним из лидеров креативных изменений в мире. Уверена, мы с этим справимся, - отметила Наталья Шушлебина".

Экономика Отрасли Фарминдустрия

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