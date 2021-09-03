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03.09.2021 13:56
Рубрика: Культура

Новое видео ABBA набрало более 4 миллионов просмотров на YouTube

Текст: Александр Алексеев
Клип к песне I Still Have Faith in You стал первой видеопремьерой шведского квартета за 19 лет, с тех пор как был снят ролик на песню Day Before You Came.

Кажется, что этих лет будто и не было - новая песня I Still Have Faith in You сделана с тем же теплым и душевным звуком, и неизменными ободряющими, светлыми интонациями солисток Агнетты и Анни-Фрид. Да и название окрыляющее: с английского "I Still have faith in you" переводится как "Я по-прежнему верю в тебя". Ведь многие миллионы меломанов верили в то, что АВВА вернется.

И это наконец произошло. 2 сентября АВВА представила две новые песни и готовится к специальному концерту в рамках стартующего в мае 2022 года тура ABBA Voyage.

Первый за 19 лет клип I Still Have Faith in You - это нарезка сюжетов о концертах и жизни около сцены группы АВВА конца 70-х - начала 80-х. И он, конечно, вызовет еще больший интерес к новому творчеству группы.

Ведь в плане мелодизма и звука, а также композиторских и исполнительских талантов это снова "старая добрая" АВВА, несущая своими песнями позитив, радость, ощущение гармонии и счастья повседневной жизни. В 2021 году так же, как в 1973-м или 1982-м.

Кстати

Вслед за первым клипом АВВА представила и второй. На другую новую песню - среднетемповую балладу Don"t Shut Me Down. Впрочем, пока это только Lyric Video (Прим. "РГ" - мелькающие на фоне компьютерной графики строчки текста песни). И оно собрало в сети уже полтора миллиона просмотров. С возвращением, АВВА!

Культура Музыка Поп-музыка Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым

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