Онлайн-образование вошло в топ-5 самых популярных отраслей

В 2020 году онлайн-образование стало одним из лидеров роста онлайн-рынка: в самом начале пандемии, в апреле 2020 года, оборот в этой товарной категории по сравнению с мартом того же года вырос на 52%, а в октябре - уже на 110%.

Кроме того, по данным аналитиков CloudPayments, наряду с онлайн-продажами продуктов питания и электроники онлайн-образование вошло в топ-5 отраслей, максимально "выигравших" от пандемии коронавируса.

А по результатам исследования, проведенного экспертами образовательной платформы Нетология, самыми востребованными онлайн-курсами в 2020-2021 годах стали образовательные программы в сфере IT и интернет-маркетинга, курсы по SMM, рекламе, тестированию программного обеспечения. Эти направления доступнее всего для освоения "с нуля" и позволяют быстро войти в сферу информационных технологий даже новичку. Также в топе профессии Python-разработчика, таргетолога и системного аналитика.

По данным Нетологии, большинство пользователей за один раз покупают не более одного длительного курса или 1-3 коротких программы - не более трех месяцев каждая.