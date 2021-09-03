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03.09.2021 18:07
Рубрика: Общество

Онлайн-образование вошло в топ-5 самых популярных отраслей

Текст: Мария Набиркина
В 2020 году онлайн-образование стало одним из лидеров роста онлайн-рынка: в самом начале пандемии, в апреле 2020 года, оборот в этой товарной категории по сравнению с мартом того же года вырос на 52%, а в октябре - уже на 110%.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Кроме того, по данным аналитиков CloudPayments, наряду с онлайн-продажами продуктов питания и электроники онлайн-образование вошло в топ-5 отраслей, максимально "выигравших" от пандемии коронавируса.

Фото: iStock
Вузы и компании РФ объединились для исследований онлайн-образования

А по результатам исследования, проведенного экспертами образовательной платформы Нетология, самыми востребованными онлайн-курсами в 2020-2021 годах стали образовательные программы в сфере IT и интернет-маркетинга, курсы по SMM, рекламе, тестированию программного обеспечения. Эти направления доступнее всего для освоения "с нуля" и позволяют быстро войти в сферу информационных технологий даже новичку. Также в топе профессии Python-разработчика, таргетолога и системного аналитика.

По данным Нетологии, большинство пользователей за один раз покупают не более одного длительного курса или 1-3 коротких программы - не более трех месяцев каждая.

Общество Образование

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