Парламент Болгарии будет распущен второй раз за год

Политические партии Болгарии вновь не смогли договориться между собой в вопросе формирования правительства. В этой связи президент Румен Радев будет вынужден повторно распустить парламент.

Третий и последний мандат на создание кабинета министров вернут Радеву во вторник Болгарская соцпартия. Таким образом, можно с уверенностью судить о том, что досрочные выборы в законодательный орган, прошедшие в июле текущего года после провальных мартовских, не смогли разрешить серьезный политический кризис в стране.

При этом, однако, стоит признать решительный настрой политических структур вырвать рычаги управления республикой из рук оскандалившихся "западников" в лице партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), находящейся у власти последние десять лет. Так, по итогам как плановых, так и досрочных парламентских выборов, крупнейшие политсилы страны в буквальном смысле отказались иметь что-либо общее с ГЕРБ и тем более вступать с ней в коалицию, необходимую для формирования совета министров.

Политическая абсурдность ситуации заключается в том, что президенту Болгарии, вынужденному распускать парламент уже во второй раз, предстоит назначить дату нового досрочного голосования. По стечению обстоятельств, она может совпасть с днем выборов и первого лица государства, на которых Радев, по прогнозам политологов, вновь выдвинет свою кандидатуру.

Напомним, что в настоящее время страной управляет служебное правительство, назначенное, в соответствии с конституцией, президентом. Кабмин проводит масштабную ревизию деятельности ГЕРБ, вскрывая все новые случаи коррупции, злоупотребления полномочиями, запугивания граждан, незаконного использования спецслужб в своих целях. Несмотря на это, существенно запятнавшая свою репутацию партия остается одной из ведущих политсил - на плановых парламентских выборах в марте она заняла первую строчку, на досрочных - вторую.