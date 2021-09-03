Пентагон: Военная миссия США в Афганистане завершена

Военная миссия США в Афганистане завершена. Американцы не будут помогать противникам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста.

Представитель СМИ напомнил, что Белый дом обещал наносить удары по террористам в Афганистане.

"Что мы будем делать, так это продолжим иметь возможность проводить дистанционные контртеррористические удары по мере необходимости. И мы абсолютно точно будем делать это. Но это не то же самое, что говорить о том, что у нас продолжается военная миссия в Афганистане", - подчеркнул Кирби (цитата по ТАСС).

Журналист снова спросил, значит ли это, что Соединенные Штаты не будут поддерживать силы сопротивления в Панджшере. "Мы продолжим защищать наши интересы перед лицом обоснованных террористических угроз в любой точке мира", - сказал представитель оборонного ведомства, так и не дав прямого ответа.