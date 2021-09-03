Песков: Кремль рассмотрит обращение СМИ по поправкам в закон об иноагентах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле готовы рассмотреть предложения ряда СМИ по поводу порядка признания изданий иностранным агентами.

"Обращение есть, оно гораздо более конструктивное. Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим", - заявил Песков агентству.

Ранее редакторы нескольких изданий, в том числе "Эха Москвы", "Новой газеты", телеканала "Дождь" (включен Минюстом в перечень СМИ-иногентов), предложили внести ряд поправок в законодательство о СМИ-иностранных агентах. Они касаются порядка присвоения статуса, объема отчетности и других вопросов.