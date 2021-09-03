По прогнозу экспертов, ЕР может получить до 306 мандатов в Госдуме

Согласно результатам опросу "ФОМнибус", рейтинг "Единой России" на прошедшей неделе вырос на 3 процентных пункта - до 30%. Рейтинг КПРФ поднялся на 2 процентных пункта и составил 15%. За ЛДПР проголосовали бы 10%, а за "Справедливую Россию - За правду" - 5% респондентов, показатели обеих партий снизились на 1 процентный пункт. Суммарно на 2% снизилась доля тех, кто не пошел бы на выборы или же не определился, за кого голосовать.

Пятипроцентный барьер по-прежнему преодолевают "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду". Из непарламентских партий рост рейтинга продемонстрировали только "Новые люди" с 3%, а показатели остальных участников выборов не превышают 1%.

Рост рейтинга "Единой России" привел к увеличению числа мандатов, на которые партия может претендовать по федеральному округу, со 107 до 113, отмечается в исследовании. В свою очередь, КПРФ увеличила число мандатов с 51 до 56. При этом незначительное снижение рейтингов ЛДПР и "Справедливой России - за Правду" на фоне заметного роста показателей конкурентов вылилось в заметное сокращение потенциального числа мандатов, на которые могут претендовать эти партии: 37 (минус 6 мест) - у ЛДПР и 19 (минус 5 мест) - у "Справедливой России - За правду".

Проанализировав ситуацию в одномандатных округах, в ЦПК сформировали диапазоны числа мандатов, на которые претендуют партии. "Единая Россия" может получить от 299 до 306 мандатов, КПРФ - 71-73, ЛДПР - от 38-40, а "Справедливая Россия - За правду" - 26-28 мандатов.

Базовые показатели, которые используются при расчетах ЦПК, это численность избирателей - 110,29 миллионов, 50-процентная явка и число партий, способных преодолеть барьер - 4. Опрос "ФОМнибус" проводился в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ) в период с 1 июня по 29 августа методом интервью по месту жительства респондента, в нем приняли участие 3 тысячи жителей 207 населенных пунктов 73 регионов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.