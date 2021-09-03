Посольство РФ: Россиян нет среди погибших и пострадавших в ДТП в Мексике

Граждане РФ не пострадали в крупном ДТП с рейсовым автобусом, произошедшем в четверг на севере Мексики. Об этом сообщило российское посольство в своем Twitter.

По данным нацгвардии Мексики, в штате Сонора автобус врезался в стоящий на трассе грузовик, после чего оба транспортных средства протаранила еще одна фура, пишет ТАСС.

В посольстве отметили, что в ДТП погибли 16 человек, еще 30 - получили ранения. "Россиян среди погибших и пострадавших нет", - отмечают дипломаты.

О причинах аварии пока ничего не сообщается. Сотрудники прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств автокатастрофы.