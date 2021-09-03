Посольство РФ: Россиян нет среди погибших и пострадавших в ДТП в Мексике

Граждане РФ не пострадали в крупном ДТП с рейсовым автобусом, произошедшем в четверг на севере Мексики. Об этом сообщило российское посольство в своем Twitter.
По данным нацгвардии Мексики, в штате Сонора автобус врезался в стоящий на трассе грузовик, после чего оба транспортных средства протаранила еще одна фура, пишет ТАСС.
В посольстве отметили, что в ДТП погибли 16 человек, еще 30 - получили ранения. "Россиян среди погибших и пострадавших нет", - отмечают дипломаты.
О причинах аварии пока ничего не сообщается. Сотрудники прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств автокатастрофы.
⚡️ Сегодня в штате Сонора произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, погибли 16 человек, 30 - ранены. По имеющимся у Посольства данным, россиян среди погибших и пострадавших нет.— Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) September 2, 2021
Выражаем соболезнования родным погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым pic.twitter.com/qkWkbQOcNz