Правительство скорректировало правила получения белорусской визы

Ряд изменений в визовом регламенте Беларуси утверждены постановлением кабинета министров, которое вступает в силу с начала сентября. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на национальный правовой интернет-портал.

В документе, принятом правительством, уточняет агентство, установлены виды виз и порядок их выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства. В частности, изменениями предусмотрено, что список государств, неблагополучных в миграционном отношении, определяется внешнеполитическим ведомством по согласованию с Государственным пограничным комитетом, КГБ и МВД страны.

Что касается въездных виз, то они могут быть индивидуальными или групповыми. Последние, поясняется на интернет-портале, выдаются при условии одновременного въезда в республику или транзита через ее территорию иностранцев численностью десять и более человек, объединенных общей целью поездки и передвигающихся по территории страны в составе группы.

Кроме того, могут выдаваться однократные и двукратные групповые визы типа В (транзитная виза), а также однократные групповые визы типа С (краткосрочная виза) следующих категорий: участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках.

Изменения коснулись и возможности предоставления визовой заявки. Иностранцы смогут впредь подавать запросы в орган выдачи визы лично, по почте, курьером, через представителя или поставщика услуг, если иное не предусмотрено визовыми правилами, сообщает агентство.