Председателю Совета ветеранов ОВД и ВВ генерал-полковнику Ивану Шилову - 91 год

Новости

Биометрию внедрят на общественном транспорте к 2024 году 14:41
Умер актер из "Великолепного века" Нусрет Четинел 14:35
Материально-техническая база Росприроднадзора будет обновлена 14:28
Песков: Кремль рассмотрит обращение СМИ по поправкам в закон об иноагентах 14:23
Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для прибывающих из Великобритании 14:22
МАДИ переезжает в новое здание 14:17
Кабмин выделит два млрд рублей на создание в России санитарного щита 14:15
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в августе 14:14
Видео: В Сочи после сильного шторма разрушена набережная, пляжи закрыты 14:13
В Москве замечен водоробус 14:10
РФПИ: Только шесть стран обладают технологиями массового производства вакцин от COVID-19 14:07
Казахстан начал внезапную проверку боеготовности вооруженных сил 14:05
ЦИК: На онлайн-голосование записались более 1,7 млн россиян 14:02
Минвостокразвития посчитает индекс здоровой городской среды на Дальнем Востоке 13:54
"Сбер" презентует второй суперкомпьютер осенью 13:43
Трутнев: Основное внимание будет уделяться социальной сфере 13:38
Пловец Жданов выиграл третье золото на Паралимпиаде в Токио 13:38
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России 13:35
Во Владивостоке открылась выставка "Улица Дальнего Востока" 13:30
Путин рассказал об альтернативной версии гибели митрополита Филиппа 13:19
В Воронеже началось рассмотрение первого в РФ дела о договорном матче 13:11
Оперштаб: В Москве выявлено 1633 новых случая COVID-19 13:02
Путин заявил о сокращении темпов выезда людей с Дальнего Востока 12:58
Путин заявил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана 12:57
Видео: врач певицы МакSим впервые рассказал, как она вышла из комы 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
03.09.2021 13:29
Рубрика: Власть

Председателю Совета ветеранов ОВД и ВВ генерал-полковнику Ивану Шилову - 91 год

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

3 сентября свой 91-й день рождения отмечает действующий помощник министра внутренних дел России, член коллегии МВД РФ, председатель Совета Ветеранов ОВД и ВВ, генерал-полковник Шилов Иван Федорович.

Росгвардия проведет Всероссийскую акцию "Вместе против террора" 3 сентября

За свою долгую службу Иван Федорович прошел все должностные ступени, дойдя до первого заместителя министра внутренних дел Советского Союза. В разные годы он руководил подразделениями безопасности правительства Москвы, а затем Московской области.

Сегодня Ивана Федоровича поздравили руководители МВД, бывшие министры внутренних дел, ветераны, коллеги из зарубежных стран.

Юрий Жданов, президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант:

- Наша дружба началась с 1998 года, когда он взял меня за руку, отвел к Юрию Михайловичу Лужкову и убедил мэра Москвы в необходимости реализации проекта по строительству Московской академии МВД России, которую я тогда возглавлял. Город построил 35 тысяч квадратных метров для нужд академии.

Мы перестали арендовать десятки средних школ и перевели учебный процесс с трех смен в одну смену. У нас появились лингофонные кабинеты, два тира, несколько спортзалов, бассейн, самая современная материальная база, на которой и сейчас учатся будущие офицеры полиции.

Вклад Ивана Федоровича неоценим в поддержке и развитии российской секции Международной полицейской ассоциации. Во всех регионах мы опираемся на ветеранские организации, которые находятся в каждом субъекте России. Его ум, честность, порядочность, принципиальность, твердость служат примером для всех тех, кто сейчас в строю и уже не в строю.

В этот день желаем ему крепкого здоровья, терпения, счастья, удачи и дальнейших успехов в его благородном деле!

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
ЦИК: На онлайн-голосование записались более 1,7 млн россиян
Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу
Заявку на подключение к газу можно будет подать через портал госуслуг
Пловец Жданов выиграл третье золото на Паралимпиаде в Токио
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией