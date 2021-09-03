Председателю Совета ветеранов ОВД и ВВ генерал-полковнику Ивану Шилову - 91 год

3 сентября свой 91-й день рождения отмечает действующий помощник министра внутренних дел России, член коллегии МВД РФ, председатель Совета Ветеранов ОВД и ВВ, генерал-полковник Шилов Иван Федорович.

За свою долгую службу Иван Федорович прошел все должностные ступени, дойдя до первого заместителя министра внутренних дел Советского Союза. В разные годы он руководил подразделениями безопасности правительства Москвы, а затем Московской области.

Сегодня Ивана Федоровича поздравили руководители МВД, бывшие министры внутренних дел, ветераны, коллеги из зарубежных стран.

Юрий Жданов, президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант:

- Наша дружба началась с 1998 года, когда он взял меня за руку, отвел к Юрию Михайловичу Лужкову и убедил мэра Москвы в необходимости реализации проекта по строительству Московской академии МВД России, которую я тогда возглавлял. Город построил 35 тысяч квадратных метров для нужд академии.

Мы перестали арендовать десятки средних школ и перевели учебный процесс с трех смен в одну смену. У нас появились лингофонные кабинеты, два тира, несколько спортзалов, бассейн, самая современная материальная база, на которой и сейчас учатся будущие офицеры полиции.

Вклад Ивана Федоровича неоценим в поддержке и развитии российской секции Международной полицейской ассоциации. Во всех регионах мы опираемся на ветеранские организации, которые находятся в каждом субъекте России. Его ум, честность, порядочность, принципиальность, твердость служат примером для всех тех, кто сейчас в строю и уже не в строю.

В этот день желаем ему крепкого здоровья, терпения, счастья, удачи и дальнейших успехов в его благородном деле!