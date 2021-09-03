Психолог Гараганов развеял миф о пользе курения при COVID-19

Психолог Артур Гараганов развеял один из мифов, связанных с COVID-19. "В информационном поле распространилось устойчивое заблуждение, что курение защищает от коронавируса", - заявил он в эфире радио Sputnik. И объяснил причину такого положения дел: закоренелому курильщику трудно признать, что он уже долгое время вредит собственному здоровью.

Как правило, люди, страдающие такой формой зависимости, пытаются избежать любых изменений. Поэтому они активно выступают против вакцинации. В частности, звучат аргументы, что никотин защищает.

Но данные Роспотребнадзора свидетельствуют об обратном. Согласно статистике, у курящих пациентов более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку сигаретный дым оказывает негативное влияние на легкие человека, организму сложнее бороться с вирусом.

Переубедить таких людей сложно. "Призвать позаботиться о себе должны их близкие и родственники. Они могут получить свою долю сопротивления, определенного негатива, но близкий круг должен информировать человека об опасности коронавируса и о том, каковы последствия", - добавил Гараганов.