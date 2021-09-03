Путин посетил стройплощадку стартового комплекса для "Ангары"

Из Приморья президент Владимир Путин отправился в Амурскую область, где посмотрел, как идет строительство второй очереди космодрома Восточный.

Владимир Путин осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители "Ангара".

В рамках первой очереди в 2012-2016 годах был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Строительство второй очереди должно завершиться в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.

В программе президента также встреча с губернатором и вручение госнаград ликвидаторам последствий пожаров и паводков в регионах.