Раскрыты характеристики новых Apple Watch

Известный инсайдер Bloomberg Марк Гурман поделился новыми характеристиками умных часов от Apple - Apple Watch Series 7. По его сведениям, часы будут доступны в двух размерах - 41 и 45 мм вместо нынешних 40 и 44 мм.

Разрешение экрана также вырастет до 396 х 484 пикселей. Также Гурман сообщил, что на дисплее будет отображаться больше информации - на новом циферблате Apple Watch покажут день недели, температуру и ярлык выбранного приложения. Кроме того, инсайдер сообщил, что предыдущее поколение ремешков будет несовместимо с новыми часами.

Apple увеличивает размер Apple Watch уже второй раз за последние три года. Первый раз часы увеличили в 2018 году, когда были выпущены Apple Watch Series 4.