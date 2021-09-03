Эксперты считают, что программа "Миллион призов" позволит избежать локдауна

Программа "Миллион призов - #ВыбираемВместе", которая проводится в Москве для участников дистанционного электронного голосования, позволит избежать локдауна. Такое мнение высказал журналистам фермер-сыровар, предприниматель Олег Сирота.

"Я ее полностью поддерживаю, потому что мы должны обезопасить граждан и не допустить массового заболевания. Прошлый год для нас стал очень тяжелым. Поэтому нельзя допустить повторного локдауна, так как бизнес начал восстанавливаться", - сказал Олег Сирота.

Как в свою очередь отметил руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев, программа позволит снизить риск заражения людей коронавирусом и сохранит бизнес, восстанавливающийся после ограничений.

"В Москве превалирует не промышленная экономика, а экономика услуг - это рестораны, ночные клубы, фитнес и так далее. Если снова будет локдаун - не будет выручки. Соответственно, не будет зарплаты, последуют увольнения. Поэтому локдаун совсем не вариант, это будет очень плохо", - пояснил журналистам Александр Разуваев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. На данный момент для участия в онлайн-голосвании на сентябрьских выборах в Москве зарегистрировались около 1,5 миллионов человек.

Напомню, регистрация на онлайн-голосование, которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября 2021 года, открылась 2 августа и завершится 13 сентября в 23 часа 59 минут. Сегодня записался на электронное голосование и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он сообщил в своем персональном блоге.