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Рубрика: Происшествия

Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

В Москве грузовой автомобиль упал с эстакады. ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом. Движение в сторону центра столицы полностью перекрыто, сообщает дептранс.

Фото: РИА Новости
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"На месте работают оперативные службы", - пояснили в Telegram-канале департамента.

Там попросили водителей планировать маршрут. Один из вариантов - воспользоваться дублером Ленинградского проспекта.

Известно, что при падении машины травмы получил ее водитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД.

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