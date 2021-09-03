Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

В Москве грузовой автомобиль упал с эстакады. ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом. Движение в сторону центра столицы полностью перекрыто, сообщает дептранс.

"На месте работают оперативные службы", - пояснили в Telegram-канале департамента.

Там попросили водителей планировать маршрут. Один из вариантов - воспользоваться дублером Ленинградского проспекта.

Известно, что при падении машины травмы получил ее водитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД.