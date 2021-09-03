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03.09.2021 01:57
Рубрика: Культура

Как обменять мусор на билеты в музеи

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 201(8552)
Жители Москвы смогут обменять пакеты с мусором на билеты в музеи и концертные залы. Чтобы отправиться в бесплатный культпоход, нужно с 6 по 12 сентября привезти cкопившийся хлам в пункты, которые будут работать в рамках акции "Чистое искусство".

Акцию на средства гранта мэра Москвы запускает Международный благотворительный фонд Юрия Розума. Принять участие в ней может любой желающий. Условия простые - нужно принести в один из шести пунктов не меньше двух килограммов чистых бытовых отходов (бумагу, стекло, пластик и алюминий).

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На месте волонтеры помогут получить билет с промокодом. Его можно обменять на любое мероприятие из программы, опубликованной на ecoart.me. В культурном "меню" - кинопоказы, выставки, спектакли, запланированные в этом году. Не исключено, что добавятся и мероприятия, которые пройдут в первой половине 2022 года, рассказала "РГ" одна из организаторов Гала Сергеева.

Нужно принести в пункт приема не меньше двух килограммов бытовых отходов

Участники, например, смогут сходить на концерты рэпера ST, Дианы Арбениной, Риты Дакоты, групп "Танцы Минус", "Мельница, "Сурганова и оркестр" или посетить Московский театр мюзикла, Еврейский музей и центр толерантности, Музей Есенина. К акции присоединился и Москомспорт, пригласивший в свои спорткомплексы с бассейнами и тренажерными залами. В их числе - "Акватория ЗИЛ", "Динамика", "Кировский". Дети смогут бесплатно сходить на мастер-классы от преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Таким вот необычным образом организаторы хотят подчеркнуть важность раздельного сбора мусора. "Я всегда считал, что искусство способно изменить человека. Это то, что может воздействовать наиболее глубоко, - отмечает народный артист России Юрий Розум. - Человек, слушающий музыку и испытывающий при этом внутреннее потрясение, уже не сможет мусорить на улице". По оценкам организаторов, в акции могут принять участие не меньше двух тысяч человек.

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