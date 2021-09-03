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03.09.2021 14:17
Рубрика: Экономика

МАДИ переезжает в новое здание

Текст: Ирина Огилько

Новую площадку получил не автодорожный институт, тот пока остался на своем месте на Ленинградском проспекте, а городская административная дорожная инспекция. С 6 сентября получить копию постановления, обжаловать штраф и решить другие вопросы можно будет в новой приемной. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Откроется новая площадка МАДИ на Большой Почтовой улице, 7с1, около метро Электрозаводская или Бауманская.

Здесь есть электронная очередь, работает девять окон для приема граждан и еще один зал - специально для маломобильных граждан. Как сообщает департамент, время ожидания займет не более 15 минут. Но проще и быстрее получить копию постановления или решение по жалобе, а также обжаловать штраф онлайн, на портале. Это займет не более 5 минут.

Отметим, что время работы приемной осталось таким же - с 8 до 17 часов, в пятницу - до 15:45.

Кроме этого, ежедневно с 8 до 20 часов работают сервисные центры "Московский транспорт" на ул. Старая Басманная, д.20, к.1 и на ул. 1905 года, д.25.

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