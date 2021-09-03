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03.09.2021 18:11
Рубрика: Экономика

Москва встала в 9-балльных пробках

Текст: Сергей Бабкин

В вечерний час пик пятницы Москва встала в протяженных заторах. "Яндекс. Пробки" оценивают загруженность магистралей в 9 баллов из 10.

На юго-востоке Москвы перекрыли движение из-за мины

Самая тяжелая ситуация на набережных Москвы-реки в центре города. Также в бордовый цвет "Яндекс" окрасил часть Бульварного кольца и почти все Садовое. На ТТК и МКАД свободные участки есть, но их крайне мало.

Из вылетных магистралей серьезно тормозит Ленинградское шоссе, особенно в районе Химок. Тяжело выехать в сторону области и по проспекту Мира, где продолжается строительство хорды. Аналитики связывают пробки с пятничным отъездом москвичей за город и непростыми погодными условиями.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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