На Патриарших могут закрыться элитные рестораны

Новости

Пентагон опроверг сообщения о сокращении военного присутствия США в Сирии 01:47
Пентагон: Военная миссия США в Афганистане завершена 01:25
Марсоход Perseverance добыл первый образец марсианского грунта 01:22
Глава Роспотребнадзора Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах 00:35
Роналду получил в "МЮ" номер, принадлежавший Кавани 00:33
Начался доппериод итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов 00:02
Захарова поиронизировала по поводу подаренной Зеленскому в США книги 02.09.2021
Лукашевич: В подконтрольной Киеву части Донбасса есть тайные тюрьмы 02.09.2021
В Китае с телеэкранов исчезнут "женоподобные мужчины" и сплетни о "звездах" 02.09.2021
Эрнст: Устаревает не телевидение, а история с сеткой вещания 02.09.2021
РКН внес GetContact в Реестр организаторов распространения информации 02.09.2021
Вирусолог объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в Израиле 02.09.2021
Полузащитник ЦСКА Марадишвили перешел в "Локомотив" 02.09.2021
Попова оценила ситуацию с распространением новых штаммов COVID-19 в РФ 02.09.2021
Попова: "Утренние фильтры" в школах останутся обязательными 02.09.2021
Disney закрывает сериал "Мандалорец" 02.09.2021
Российские волейболисты проиграли Турции на старте чемпионата Европы 02.09.2021
В Подмосковье резко похолодает до минус 2 02.09.2021
В Москве вспоминают жертв теракта в школе Беслана 02.09.2021
Россия с 10 сентября увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию 02.09.2021
Остановлено движение на Павелецком направлении МЖД 02.09.2021
Захарова призвала ввести эмбарго на поставки оружия Украине 02.09.2021
Банк России представил три альтернативных сценария развития экономики 02.09.2021
Захарова оценила возможность признания Москвой властей в Афганистане 02.09.2021
Володин назвал полезным опытом для РФ решение Южной Кореи по Apple и Google 02.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
03.09.2021 01:25
Рубрика: Происшествия

На Патриарших могут закрыться элитные рестораны

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 201(8552)
Несколько элитных ресторанов на Патриарших прудах остались без поставщиков еды. Как сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора, из-за нарушений санитарных правил было опечатано несколько цехов, где готовили продукты для дорогого меню.

Морские гребешки, утки под разными соусами, бедра молодых волов - все это выдержки из прейскуранта ряда довольно дорогих заведений на Патриках. При голодном желудке и желании капитально расслабиться в таких заведениях легко оставить 15-17 тысяч рублей за вечер. Возможно, вас это удивит, но даже в элитных реаторанах повара на кухнях не всегда готовят еду "от и до".

Нижегородских коммунальщиков оштрафовали на 1 млн рублей за плохую воду

"И зря удивитесь: это общепринятая мировая практика, - рассказал "РГ" глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. - Рестораны действительно заказывают в цехах полуфабрикаты. А уже потом готовят на собственной кухне". Как сообщили сотрудники одной из кофеен, еду для тех же бизнес-ланчей в основном просто разогревают. На Патриках все-таки не так: там еду не доводят до нужной температуры, а действительно готовят. Просто из заранее сформированных составляющих.

Цеха расположены в Большом Козихинском переулке. Специалисты ведомства выехали на место и нашли множественные нарушения. Персонал, готовивший "элитку", не смог предъявить медкнижки и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Кроме того, нарушались производственные процессы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке
Мишустин: Человек не должен догонять технологии
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19
Эффективность "Спутника V" против всех известных штаммов составила 94,8%
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора