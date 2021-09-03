На Патриарших могут закрыться элитные рестораны

Несколько элитных ресторанов на Патриарших прудах остались без поставщиков еды. Как сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора, из-за нарушений санитарных правил было опечатано несколько цехов, где готовили продукты для дорогого меню.

Морские гребешки, утки под разными соусами, бедра молодых волов - все это выдержки из прейскуранта ряда довольно дорогих заведений на Патриках. При голодном желудке и желании капитально расслабиться в таких заведениях легко оставить 15-17 тысяч рублей за вечер. Возможно, вас это удивит, но даже в элитных реаторанах повара на кухнях не всегда готовят еду "от и до".

"И зря удивитесь: это общепринятая мировая практика, - рассказал "РГ" глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. - Рестораны действительно заказывают в цехах полуфабрикаты. А уже потом готовят на собственной кухне". Как сообщили сотрудники одной из кофеен, еду для тех же бизнес-ланчей в основном просто разогревают. На Патриках все-таки не так: там еду не доводят до нужной температуры, а действительно готовят. Просто из заранее сформированных составляющих.

Цеха расположены в Большом Козихинском переулке. Специалисты ведомства выехали на место и нашли множественные нарушения. Персонал, готовивший "элитку", не смог предъявить медкнижки и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Кроме того, нарушались производственные процессы.