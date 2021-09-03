Названа необычная причина прибавки веса

Прибавка веса, отечность и апатия могут свидетельствовать о нарушении работы щитовидной железы. Об этом в Instagram-аккаунте 50-й городской больницы Москвы рассказала эндокринолог Дина Расько.

Снижение выработки гормонов щитовидной железы называется гипотиреозом. Как отметила Расько, именно такое состояние часто приводит к прибавке в весе, быстрой утомляемости, одышке.

"Симптомы гипотиреоза неспецифичны и могут иметь множество других "масок", - подчеркивает специалист. - Вместе с тем подобными признаками могут проявляться заболевания сердца и почек".

По оценкам эндокринолога, в случае появления этих симптомов стоит обратиться к врачам, чтобы уточнить причину и не списывать все на осеннюю хандру.