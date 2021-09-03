Оперштаб: В Москве выявлено 1633 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в Москве выявлено 1633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 489 человек. На ИВЛ находятся 288 человек.

В городе выздоровели еще 1556 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 451 886. В столице скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.