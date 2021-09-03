Подмосковье оснащает больницы современной медтехникой

Еще 69 современных аппаратов УЗИ поступит в подмосковные больницы в течение сентября, сообщила зампред правительства - министр здравоохранения области Светлана Стригункова. А всего до конца года для областных больниц и поликлиник будет закуплено более 5 тысяч единиц медоборудования, в том числе и тяжелого.

"В этом году в наших медицинских учреждениях появятся 35 компьютерных томографов, 10 из них уже установлены и работают", - уточнила Стригункова. В первую очередь аппараты доставляют в дальние муниципалитеты, где их вообще никогда не было. В частности, кабинеты компьютерной томографии открылись в Шатуре и Зарайске. До недавнего времени их жители ездили на КТ к более богатым соседям. Особенно "весело" приходилось шатурянам - округ большой, из некоторых поселений только до своего города добираться час с лишним. Требуется КТ - выделяй целый день, две трети которого уйдут на дорогу. Но теперь, спасибо президентскому проекту "Здравоохранение", компьютерный томограф есть и в Шатурской больнице.

Новые аппараты КТ появились в больницах Раменского и Дзержинского, Домодедова и Долгопрудного. В этих медучреждениях томографы уже были, но дополнительные аппараты позволят сократить очереди на исследования, а в некоторых случаях - выделить отдельные томографы только для больных COVID-19. Приобретает область и два мобильных томографа. Их закрепят за больницами Люберец и Одинцова, где наблюдаются самые большие очереди на диагностику, при необходимости аппараты смогут брать взаймы и другие муниципалитеты. Кроме того, в этом году в больницы придут 7 аппаратов МРТ, 12 рентгенов, по 3 ангиографа и маммографа. И бессчетное количество легкой медтехники.