Новости

Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона 09:59
Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов 09:47
Собянин подал заявление на участие в электронном голосовании на выборах 17-19 сентября 09:44
Минск привлек к охране границ с ЕС дополнительные силы 09:43
Путин назвал отличительную черту дальневосточников 09:40
На Сахалине отреставрировали выброшенный памятник Гагарину 09:36
Москвичей ждет похолодание до +15 градусов и дожди 09:34
Россиянам напомнили о штрафах за хранение консервации в подвалах домов 09:33
Путин поддержал увеличение налоговой льготы для дальневосточных авиакомпаний 09:01
Россияне преодолели отметку в 100 медалей на Паралимпиаде в Токио 08:52
РФ и Вьетнам обсудили вопросы военно-технического сотрудничества 08:26
Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо в ДФО 08:19
МИД: Механизмы СБ ООН игнорируются западными странами 07:44
Путин прокомментировал возможность докапитализации "Авроры" 07:36
Фомин из-за травмы покинул расположение сборной России 07:34
Путин предложил отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса 07:21
Путин назвал ВЭФ полезной площадкой для власти и бизнеса 07:08
В США ракета Alpha взорвалась сразу после запуска 07:00
Николаев: 97 процентов лесных пожаров в Якутии возникли из-за сухих гроз 07:00
"Росатом" представил на ВЭФ проект Большого Северного морского пути 06:33
На Дальнем Востоке построят новый город с населением в 300 тысяч человек 06:28
Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России 06:02
На Дальнем Востоке появится Фонд технологических инвестиций 05:31
Глава Якутии рассказал о борьбе с природными пожарами и таянием вечной мерзлоты 05:30
Видео мартышки с маской напомнило о важности антиковидных мер 05:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В этом есть Шарм: репортер "РГ" одним из первых россиян слетал в Египет
В этом есть Шарм: репортер "РГ" одним из первых россиян слетал в Египет
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
03.09.2021 09:34
Рубрика: Общество

Москвичей ждет похолодание до +15 градусов и дожди

Текст: Ирина Огилько
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Столичный регион сегодня окажется под воздействием гребня антициклона, поэтому сильно температура воздуха не остынет. Подробности рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

Тепло вернется в Москву на следующей неделе

- Большую часть дня в столичном регионе будет облачная, но сухая и относительно теплая погода, атмосферное давление останется низким, кислородный режим неблагоприятный, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Максимальная температура воздуха в городе поднимется до +13...+15 градусов. Перемены в погоде начнутся ближе к вечеру: местами может собраться дождь, усилится ветер до 12 м/с, пройдут дожди. Температура воздуха будет стремительно падать. В утренние часы субботы не исключены заморозки на почве.

Как отмечают специалисты, сезонная перестройка в природе оказывает влияние практически на всех людей, однако у метеочувствительных организм реагирует острее, обостряются многие соматические заболевания.

Кстати, самым теплым день 3 сентября был в 1890 году, когда воздух прогрелся до +32,3.

А минимальная температура для суток зафиксирована в 1939 году и составляет +1,5.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
На Дальнем Востоке построят новый город с населением в 300 тысяч человек
Греф назвал основные риски "зеленого" перехода для России
Глава Роспотребнадзора Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах
В США ракета Alpha взорвалась сразу после запуска
В новом учебном году "Родина" продолжает разговор об исторической памяти наших детей
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян