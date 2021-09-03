Москвичей ждет похолодание до +15 градусов и дожди

Столичный регион сегодня окажется под воздействием гребня антициклона, поэтому сильно температура воздуха не остынет. Подробности рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

- Большую часть дня в столичном регионе будет облачная, но сухая и относительно теплая погода, атмосферное давление останется низким, кислородный режим неблагоприятный, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Максимальная температура воздуха в городе поднимется до +13...+15 градусов. Перемены в погоде начнутся ближе к вечеру: местами может собраться дождь, усилится ветер до 12 м/с, пройдут дожди. Температура воздуха будет стремительно падать. В утренние часы субботы не исключены заморозки на почве.

Как отмечают специалисты, сезонная перестройка в природе оказывает влияние практически на всех людей, однако у метеочувствительных организм реагирует острее, обостряются многие соматические заболевания.

Кстати, самым теплым день 3 сентября был в 1890 году, когда воздух прогрелся до +32,3.

А минимальная температура для суток зафиксирована в 1939 году и составляет +1,5.