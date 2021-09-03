Пушкинский музей отреставрирует картину Ван Гога впервые за 130 лет

"Красные виноградники в Арле" - красавица, заточенная в башне. Мало какой музей не вздыхает о ней, мало какой любитель искусства по всему миру не мечтает увидеть ее.

Но... Один из главных шедевров ГМИИ им. Пушкина пока томится взаперти: он в настолько хрупком состоянии, что даже перенос его из здания в здание - неоправданный риск. Впрочем, вскоре все обещают исправить: в музее уже приступили к реставрации этого важнейшего полотна кисти Ван Гога.

"Красные виноградники" поступили в ГМИИ им. Пушкина в 1951 году. С тех пор этот шедевр мировой живописи ни разу не покидал стены музея. Плачевное будущее, как это ни странно, предопределил своему творению сам художник.

Вместо холста он взял кусок обычной грубой мешковины, сам не очень качественно его загрунтовал. Просохнуть работе Ван Гог не дал - спешно свернул в тубус и отправил в Париж. Мазки примялись, отпечатался холст... Брат Тео тоже приложил руку: натягивая полотно на подрамник (он готовил его к участию в Салоне двадцати), нанес повреждения. Их можно заметить и сейчас.

Все эти подробности стали известны реставраторам буквально за месяц, что картина находится в мастерской. Впервые за 130 лет ее не просто отреставрируют и попытаются привести в безопасное состояние, но и изучат с помощью самых современных методов. Первый же пристальный взгляд показал, что история "Красных виноградников" - настоящий детектив.

Фото: предоставлено ГМИИ им. Пушкина

- На обороте мы обнаружили красочный слой - там была другая картина, какая именно - мы пока не знаем. Еще одну интересную деталь раскрыла рентгенограмма - Ван Гог написал "Красные виноградники" не за один сеанс. Например, женская фигура позже была переделана им в мужскую. Зачем - остается только догадываться, - приоткрывает тайны заведующий отделом реставрации и консервации ГМИИ им. Пушкина Игорь Бородин.

Фото: предоставлено ГМИИ им. Пушкина

Для всего мирового искусства этот сюжет со сбором винограда важен не только из-за имени его автора. Еще один интересный и, что немаловажно, задокументированный факт - это единственная картина, купленная при жизни Ван Гога. Но дело и не в этом тоже. А в чем? Рассказывает старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Алексей Петухов:

- Эта картина представляет собой наивысшую точку развития таланта Ван Гога, она зафиксировала для нас его взлет. Это воплощенный замысел, воплощенная мечта об идеальном содружестве художников. В 1888 году Ван Гог задумал создать "Мастерскую Юга", и первым ее участником стал Поль Гоген. Виноград в Арле собирают в октябре, художник уже видел этот сюжет и даже написал "Зеленые виноградники", но, вероятно, по настоянию Гогена он снова вернулся к этому мотиву, усилив цвета и значение каждого элемента.

Фото: предоставлено ГМИИ им. Пушкина

Еще одно открытие: изначально полотно, которое и сейчас отличает буйство красок, было еще ярче и производило еще более ошеломляющее впечатление. Причина в химическом составе красок. Под действием ультрафиолета со временем они заметно потемнели.

Фото: предоставлено ГМИИ им. Пушкина

Реставраторы только приступили к работе, но уже сейчас не сомневаются, что "Красные виноградники" таят в себе много секретов. О них и о самом уникальном процессе изучения шедевра расскажут два документальных фильма - один снимает сам музей, а другой - известный режиссер Иван Вдовин. Кроме того, следить за работой специалистов можно на специально созданном сайте, который по ходу исследований постепенно будет наполняться. Уже сейчас там можно узнать историю картины, рассмотреть ее в деталях в цветном виде и на рентгенограмме и даже увидеть первые микрофотографии красочного слоя.

Фото: предоставлено ГМИИ им. Пушкина

Завершить реставрацию в ГМИИ им. Пушкина планируют к весне следующего года - полотно должно появиться на грандиозной выставке коллекции братьев Морозовых.

Прямая речь

Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

- "Красные виноградники в Арле" - это своего рода икона, которая постоянно находится под нашим пристальным наблюдением. Мне всегда очень обидно за нее: несмотря на то, что Ван Гог - один из самых любимых и популярных художников, несмотря на то, что его выставки ежегодно проходят в разных музеях и странах, мы никогда не можем позволить себе показать наш шедевр. Он остается дома из-за невозможности транспортировки. С Ван Гогом вообще трудно: технология создания его произведений была достаточно сложна - он пользовался дешевыми красками, использовал их очень широко, и поэтому его картины подвержены разрушению больше других. Сейчас у нас появилась надежда увидеть "Красные виноградники" в безопасном для них виде, и я очень верю, что в результате картина сможет путешествовать хотя бы внутри стен нашего музея. А может быть, ей даже удастся перешагнуть за стены Москвы и оказаться там, где ее так ждут.

Три факта о "Красных виноградниках"

1. Арль, где Ван Гог писал "Красные виноградники", можно назвать местом силы художника. За неполные полтора года в этом городе на юге Франции он написал более 200 картин. Да, и знаменитые "Автопортрет с перевязанным ухом", "Звездная ночь", "Ночное кафе" были созданы тоже именно здесь.

2. "Красные виноградники в Арле" - единственная картина (и это задокументированный факт), которая была куплена при жизни Ван Гога. В 1890 году ее приобрела Анна Бош, художница и меценат, а уже у нее полотно купил наш коллекционер Морозов.

3. Меньше, чем через полгода после завершения работы над "Виноградниками", Ван Гог попадет в больницу для душевнобольных в Сен-Реми-де-Прованс недалеко от Арля.