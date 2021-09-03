Россияне перестали экономить на туризме и знакомствах

Жители страны стали в три раза чаще летать на самолетах, вдвое больше тратить на путешествия и почти в пять раз увеличили расходы на личную жизнь. Покупки россиян в интернете изучили в сервисе ЮMoney (входит в экосистему Сбера).

В исследовании учтено более ста миллионов платежей наших сограждан на 120 тысячах российских и иностранных сайтов, принимающих оплату через ЮKassa. Аналитики сравнили данные за лето 2021 и 2020 года.

Сильнее всего выросло количество транзакций на сайтах знакомств - в 4,7 раза. Средний чек здесь равен 352 рублям. Самые активные пользователи дейтинг-сервисов нашлись в республике Коми, там на знакомства тратят около 560 рублей.

Количество платежей на игровых ресурсах за год уменьшилось на 10 процентов, в целом по стране средний чек составил 527 рублей. Больше всего на игры тратили жители Чукотского автономного округа (1801 рубль).

Расходы на участие в квестах по сравнению с прошлым летом выросли в 2,3 раза, а средний чек - на девять процентов, до 3916 рублей. Рекордсменами здесь оказались пользователи из Астраханской области. Они платили за такие аттракционы в среднем по 7,6 тысячи рублей.

Жители регионов России этим летом купили почти втрое больше билетов на самолеты, средний чек достиг 20,5 тысячи. Спрос на путешествия поездом и автобусом в 2020-м упал не так сильно, поэтому и восстановительный рост выглядит скромно. Число покупок в последние три месяца увеличились на 14 процентов, симметрично выросли и затраты - до 3711 рублей в среднем. Зато заметно выросло количество заявок на аренду автомобилей - на 70 процентов. При этом средний чек увеличился незначительно, до 2600 рублей. Самые большие разовые траты на авиабилеты зафиксированы в Саратовской области (чуть более 52 тысяч), а на поезд и автобус - у якутян (17300 рублей). Максимальный средний чек на аренду авто - в Рязанской области: семь тысяч рублей.

- Этим летом россияне не стали экономить на отдыхе в отелях и чаще пользовались услугами турагентств. Число бронирований в отелях выросло в 2,3 раза, а средний чек - на 11 процентов, до 9755 рублей. Люди гораздо активнее пользовались услугами турагентств: число оплаченных туров увеличилось в 2,8 раза, а средний чек - в 2,2, до 30,5 тысячи рублей, - отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев. - Больше всего на отели тратили жители Магаданской области - в среднем 108 400 рублей. А услугами турагентств чаще других пользовались во Владимирской области. Средний чек по региону - 129 тысяч.

Развивается и онлайн-шопинг. Летом 2021-го россияне в 1,7 раза чаще покупали через интернет косметику и парфюмерию, одежду и обувь. При этом сами заказы стали мельче и/или дешевле. В целом по стране средний чек на косметику и парфюмерию снизился на 14 процентов (до 2838 рублей), а на одежду и обувь - на два, до 1800 рублей. Число покупок детских товаров выросло на 85 процентов. Средний чек составил около 4,1 тысячи рублей, что примерно на одну десятую меньше, чем прошлым летом.

На косметику и парфюмерию активнее всего тратили жители Ненецкого автономного округа (3263 рубля), на детские товары - пользователи из республики Алтай (19,3 тысячи). Более дорогую, чем в других регионах, одежду и обувь покупали на Чукотке: средний чек по региону превысил десять тысяч рублей.

- Спрос на медицинские услуги и БАДы и по сравнению с прошлым летом вырос почти в три раза, на лекарства - в 1,6. При этом средний чек на медицинские услуги и биодобавки немного увеличился, до 2900 и 4000 рублей соответственно, а на лекарственные средства - снизился на 30 процентов, до 2,2 тысячи, - добавил Иван Глазачев.

На платную медицину больше всего тратили жители Кабардино-Балкарии: средний размер транзакции - 4053 рубля. На лекарства - пользователи из Алтайского края (9300 рублей). Самый высокий средний чек по БАДам сложился в Татарстане, он превышает 17,6 тысячи рублей. Это примерно в 4,5 раза больше, чем готовы отдавать за биодобавки жители прочих регионов.