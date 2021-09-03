Собянин подал заявление на участие в электронном голосовании на выборах 17-19 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин примет участие в голосовании на выборах через интернет. Об этом он сообщил сегодня в своем персональном блоге. Он написал: "В противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование - способ относительно новый. Но при этом более быстрый, удобный и надежный. Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома.

К тому же в условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое право на участие в формировании органов власти".

Именно поэтому глава Москвы записался на дистанционное электронное голосование: "Буду участвовать в выборах депутатов Государственной Думы с помощью сети интернет.

Аналогичное решение приняли почти полтора миллиона избирателей-москвичей", - сообщил он.