Собянин принял решение о выплате 20 тысяч рублей ветеранам к 80-летию Битвы за Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил медалью "80 лет битвы под Москвой" 98-летнего фронтовика, участника сражений за Москву, Сталинград, Курск. Своими впечатлениями глава города поделился в своем персональном блоге.

"Побывал сегодня в гостях у фронтовика Бориса Павловича Уткина, - пишет он. - Вручил ему нагрудный знак "80 лет Битвы за Москву", которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1100 ветеранов - все ныне здравствующие участники величайшего сражения Великой Отечественной войны. И по традиции - к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тыс. рублей".

О том, как сражался с фашистами, Собянину рассказал сам ветеран. Осенью 1941 года он, тогда курсант артиллерийского училища, сражался под Волоколамском. Потом воевал под Сталинградом, на Курской дуге…Вместе с боевыми товарищами прошел путь от Москвы до Вены. В мирное время более 50 лет отдал службе в рядах Вооруженных Сил.

"И сегодня ветеран по-прежнему в строю, - продолжает мэр. - Борис Павлович является членом лекторской группы Московского городского совета ветеранов и по мере сил участвует в патриотическом воспитании молодежи".

"Здоровья и бодрости духа Вам, дорогой Борис Павлович! Здоровья и бодрости духа всем здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны! Спасибо от всех нас, ваших благодарных потомков", - заключил от имени всех москвичей Сергей Собянин.