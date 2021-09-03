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03.09.2021 01:50
Рубрика: Экономика

Туристы рассказали, чем им нравится столица

Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 201(8552)
Москва остается одним из самых востребованных городов для туризма. В Москву едут гости из Санкт-Петербурга, Тульской, Калужской, Владимирской, Тверской и других областей. Всего за минувший год, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, ее посетили 13,6 миллиона гостей.
Туристы, как и горожане, отмечают высокие цены в московских кафе и ресторанах. Фото: Сергей Михеев/РГ Туристы, как и горожане, отмечают высокие цены в московских кафе и ресторанах. Фото: Сергей Михеев/РГ
Туристы, как и горожане, отмечают высокие цены в московских кафе и ресторанах. Фото: Сергей Михеев/РГ

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что по привлекательности для туризма Москва уступает лишь Петербургу. Во время оценки столица получила 9,1 балла из 10 возможных. Среди достоинств респонденты отмечают развитую инфраструктуру и почти безграничные возможности для шопинга. В родном городе им нравится большой выбор хороших кафе и ресторанов, вполне устраивает и уровень жизни.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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Из недостатков, к примеру, 63% опрошенных называют слишком высокие цены в заведениях общественного питания. Примерно столько же отмечают проблемную экологию, еще четверть хотели бы видеть в городе более разнообразную природу. Почти треть горожан не устраивает большое количество туристов на улицах. Зато 11% москвичей считают гостепримство родного города его достоинством.

В прошлом году город посетили более 3,6 млн россиян

Что же думают по этому поводу туристы? Больше половины (55,8%) гостей столицы так же, как и жители, отметили высокие цены в ресторанах и кафе. Они сошлись во мнении и о туристах - 44,7% приезжих считают их наплыв минусом. Больше всего путешественникам нравятся достопримечательности, памятники и архитектура - почти 85% сказали, что в городе есть на что посмотреть. Множество продуктовых магазинов, мест отдыха и удобный общественный транспорт оценили 78,4%.

Высокий уровень жизни в Москве привлекает 67,7% опрошенных, а хорошие кафе и рестораны - 66,8%. Кроме того, туристы оценили возможность насладиться шопингом (50,3%), высокий уровень культуры (30,9%) и живописную природу (11,6%). В целом же 96,1% ответили, что отдых в Москве им понравился. О поездке не жалеют 95%, а приехать сюда своим знакомым и близким порекомендовали бы 92,2%.

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