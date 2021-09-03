В Москве мошенник получил миллион рублей за обещания трудоустроить в органы

Представляясь высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, 46-летний житель столицы обманул двух граждан. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что под предлогом устройства на службу и предоставления им служебной квартиры мошенник выманивал у них деньги в течение года.

Деньги передавались преимущественно при личных встречах, часть средств была переведена онлайн через банковские приложения. Всего лжеполицейский получил более 1 миллиона рублей. Когда граждане поняли, что их обманули, они обратились в полицию. Задержали мошенника сотрудники уголовного розыска Северо-Восточного округа столицы.

Выяснилось, что никакого отношения к правоохранительным органам мужчина не имел и не собирался выполнять взятые на себя обязательства. Задержанного взяли под стражу.