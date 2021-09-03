В Москве замечен водоробус

На дорогах Москвы впервые заметили транспорт будущего - водоробус. Экологичную машину сняли на видео пользователи.

Водоробус перемещался не своим ходом, а на специальной автомобильной платформе. Комментаторы видео отметили, что образец водоробуса, очевидно, везут на выставку "Комтранс-2021". Примечательно, что на машине - "ливрея" московского транспорта.

Ранее власти Москвы заявляли о готовности испытать водородный автобус, как только появится необходимая безопасная инфраструктура и сам опытный образец. Заммэра Максим Ликсутов считает вероятным запуск первого водоробуса в столице в ближайшие два года.