В Москве заменят шумозащитные экраны на самых "громких" магистралях

Новые экраны будут установлены на Варшавском шоссе, Новорижской эстакаде на ТТК, шоссе Энтузиастов, Рижской транспортной развязке и ряде других дорожных объектов. Об этом сообщает заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Заменим 100 тысяч квадратных метров конструкций протяженностью примерно 22 километра, - отметил Петр Бирюков. - Новые экраны будут установлены на Варшавском шоссе, Новорижской эстакаде на ТТК, шоссе Энтузиастов, Рижской транспортной развязке и ряде других дорожных объектов".

При замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика.

Используются панели только серого цвета и определенной формы, это позволит упростить будущий ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание. Новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТ и позволят добиться максимального поглощения шума для обеспечения комфорта и безопасности горожан.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они поглощают лишний шум вблизи мест массового пребывания людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов.

"Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы, - отметил Петр Бирюков. - Например, высота конструкции на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров".

Городские службы регулярно моют шумозащитные экраны и ремонтируют конструкции, которые были повреждены в результате ДТП или других происшествий.