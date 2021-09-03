В новой Москве на треть подорожало жилье

За год средневзвешенные цены на жилье в новой Москве выросли на 34 процента. Об этом сообщили в пресс-службе компании "БОН ТОН".

Цены за квадратный метр в ТиНАО сейчас варьируются от 157 до 213 тысяч рублей в зависимости от поселения, где жилье выставляют на продажу. Пока что дороже всего "квадраты" в Сосенском, а дешевле всего - в Марушкинском.

Средняя цена квартиры на первичном рынке новой Москвы за год повысилась на 20,4 процента и составила 9,7 млн рублей. Самая высокая средняя цена наблюдается во Внуково - 11,1 млн, а самая низкая - в Филимонковском - 7 млн.