Видео: Наркодилер спрятал килограмм героина в отпаривателях для одежды

Полицейские в Нахабино задержали 39-летнего уроженца Средней Азии. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в ходе осмотра арендуемой задержанным квартиры полицейские обнаружили 7 свертков с порошкообразным веществом, которые были спрятаны внутри двух устройств для отпаривания одежды.

Химическое исследование установило, что содержимое 5 свертков является наркотическим средством - героином, общим весом более килограмма. Оставшиеся два свертка, весом около 500 граммов, направлены на экспертизу.

Выяснилось, что этот гость из Средней Азии занимался расфасовкой и сбытом наркотиков путем закладок на территории нескольких городов. Задержанный взят под стражу.