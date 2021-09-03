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03.09.2021 17:22

Во Владимире открылся центр опережающей профессиональной подготовки

2 сентября на базе Владимирского авиамеханического колледжа открылся центр опережающей профессиональной подготовки, который будет выступать одновременно оператором и агрегатором ресурсов профессионального образования региона.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Инновационная площадка предназначена для реализации задач федеральных программ сразу двух национальных проектов - "Молодые профессионалы" ("Образование") и "Содействие занятости" ("Демография").

Фото: Администрация Владимирской области
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- Сегодня система среднего профобразования - в активной перезагрузке. Остаются в прошлом времена, когда среднее профессиональное образование было немодным и невостребованным у абитуриентов. СПО снова занимает достойное место в системе подготовки кадров, а с развитием движения Worldskills эти процессы приобретают совершенно другие масштабы, - подчеркнул врио заместителя губернатора Григорий Вишневский.

По его словам, открытие центра опережающей профподготовки - важная веха на пути развития профобразования.

- Это новые возможности для всех категорий жителей региона - от школьников до пожилых людей. Это образовательное пространство совершенно нового формата, - уверен Григорий Вишневский.

Со значимым событием владимирцев поздравила заместитель генерального директора агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), директор академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская. Она присутствовала на мероприятии виртуально благодаря использованию дистанционных технологий. Светлана Брониславовна подчеркнула: сеть подобных центров разворачивается по всей стране. На их базе граждане любой возрастной категории и социальной группы могут пройти эффективное обучение, чтобы найти новую работу, перестроиться, сохранить свои профессиональные навыки или повысить квалификацию.

Фото: Администрация Владимирской области
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У центра три основных направления работы: профориентация и обучение школьников первой профессии; повышение квалификации, переподготовка преподавателей, специалистов и мастеров, рабочих для получения дополнительных знаний, умений и навыков и освоения новых способов решения профессиональных задач; обучение рабочих вторым профессиям для расширения их профессионального профиля и получения возможности работать по совмещаемым профессиям.

Учеба проводится очно или дистанционно в зависимости от специфики курса, сроки обучения - от одного - двух месяцев (для взрослых) до учебного года (для школьников). Группы малокомплектные, поскольку основной упор идет именно на прикладную составляющую, на практику. Обучение проводится на базе современных мастерских по стандартам Worldskills в колледжах области. Его проводят преподаватели, мастера производственного обучения, прошедшие повышение квалификации с целью трансляции лучших мировых практик, сертифицированные эксперты Worldskills.

По окончании обучения выдается удостоверение государственного образца.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости
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В центре есть все для качественного и эффективного образовательного процесса: организованы девять функциональных зон, в том числе лекторий, кабинеты проектной деятельности, компьютерный класс, кабинеты-трансформеры, зона коворкинга с переговорной, офисом и чилаутом, а также медиазона, которая дает возможности проводить вебинары и записывать уроки, связываться с другими регионами и даже странами.

- Готовим специалистов, востребованных на рынке труда региона: для сфер образования, услуг, промышленности, транспорта и логистики, - рассказала руководитель центра Юлия Мануйлова. -Работаем с абсолютно любыми категориями граждан - начиная со школьников старше 13 лет и студентов и заканчивая людьми "серебряного возраста".

Записаться на обучение можно на портале цопп33.рф.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир Владимирская область - территория развития

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