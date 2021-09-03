Минтранс расширил перечень субсидируемых авиамаршрутов в ДФО

Дополнительные маршруты будут субсидированы на сумму в 400 млрд рублей.

"По семи из этих маршрутов перевозки пассажиров ранее не выполнялись: Айхал - Иркутск, Газимурский Завод - Иркутск, Краснокаменск - Иркутск, Кырен - Иркутск, Магадан - Певек, Менза - Иркутск, Якутск - Бодайбо. Дополнительные маршруты улучшат транспортную доступность Амурской и Магаданской областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского и Приморского краев", - пояснил министр транспорта Виталий Савельев, чьи слова приводит пресс-служба.

Также в расширенный перечень включены маршруты Благовещенск - Иркутск, Витим - Иркутск, Владивосток - Зея, Владивосток - Нерюнгри, Владивосток - Тында, Кыра - Иркутск, Ленск - Иркутск, Ленск - Красноярск, Ленск - Новосибирск, Магадан - Кепервеем, Магадан - Иркутск, Мирный - Омск, Нерюнгри - Иркутск, Полярный - Красноярск, Улан-Удэ - Иркутск, Улан-Удэ - Омск, Усть-Баргузин - Иркутск, Чита - Иркутск.

По словам министра, перевозки будут выполнять шесть авиакомпаний - "Алроса", "Ангара", "Ред Вингс", "Аэросервис", "ИрАэро", "СиЛА".

Всего планируется выполнить 1264 рейса. В продажу будет выставлено более 72 тысяч билетов по специальному тарифу.

Как подчеркнул министр, стоимость перевозки по этим маршрутам сейчас достигает 40 тысяч рублей. После открытия продаж билетов на субсидируемые рейсы тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении не превысит 11 тысяч рублей.

Например, стоимость перевозки по маршруту Владивосток - Тында сейчас в среднем составляет 30 тысяч рублей, а по спецтарифу будет составлять восемь тысяч рублей. На маршруте Ленск - Иркутск билеты будут стоить 6,6 тысячи рублей вместо 14 тысяч рублей.

В общей сложности перечень субсидируемых маршрутов включает 60 направлений в, из и внутри Дальневосточного федерального округа на сумму 2 млрд рублей, уточнили в Минтрансе.