Минтранс расширил перечень субсидируемых авиамаршрутов в ДФО

Новости

Путин: Мы никого не будем ограничивать в использовании Севморпути 11:38
В Петербурге заметно упало число ипотечных сделок 11:38
На Дальнем Востоке могут появиться центры по производству "зеленого" водорода 11:31
Талибы опровергли сообщения о формировании правительства Афганистана 11:30
Дальневосточные порты ждет реновация 11:28
Названы вакансии с зарплатами до 500 тысяч рублей 11:22
Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к песне "3 сентября" 11:20
Матвиенко: Необходим глобальный антитеррористический фронт 11:17
Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу 11:06
Латвия строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью 10:56
В Москве мошенник получил миллион рублей за обещания трудоустроить в органы 10:56
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка в Крыму 10:53
Возбуждено еще одно дело о гибели рабочих на фабрике в Норильске 10:42
"Автодор" ввел абонементы на проезд по еще одному участку трассы М-11 10:40
Правительство скорректировало правила получения белорусской визы 10:37
Путин рассказал о планах на перевозки по Севморпути 10:32
Заявку на подключение к газу можно будет подать через портал госуслуг 10:29
В Новой Зеландии террорист ранил ножом шесть человек в супермаркете 10:29
Путин: За 5 лет на Дальнем Востоке отремонтируют более тысячи школ 10:23
Миллер рассказал о скором завершении строительства "Северного потока-2" 10:23
Путин поручил создать новые стимулы для строительства жилья в ДФО 10:20
Путин предложил провести в Хабаровске чемпионат WorldSkills 10:17
Путин: Системы непрерывного экомониторинга появятся во всех портах РФ 10:14
Путин поручил создать строительный кластер в Хабаровском крае 10:09
Премьер Японии заявил, что не будет вновь баллотироваться на пост 10:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
03.09.2021 10:53
Рубрика: Экономика

Минтранс расширил перечень субсидируемых авиамаршрутов в ДФО

Текст: Евгений Гайва
Комиссия Минтранса включила в 2021 году 25 направлений перелетов внутри Дальневосточного федерального округа, а также между ДФО и другими регионами в перечень субсидируемых маршрутов в рамках постановления правительства № 1242. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Дополнительные маршруты будут субсидированы на сумму в 400 млрд рублей.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
В Минтрансе назвали условие для создания лоукостера на Дальнем Востоке

"По семи из этих маршрутов перевозки пассажиров ранее не выполнялись: Айхал - Иркутск, Газимурский Завод - Иркутск, Краснокаменск - Иркутск, Кырен - Иркутск, Магадан - Певек, Менза - Иркутск, Якутск - Бодайбо. Дополнительные маршруты улучшат транспортную доступность Амурской и Магаданской областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского и Приморского краев", - пояснил министр транспорта Виталий Савельев, чьи слова приводит пресс-служба.

Также в расширенный перечень включены маршруты Благовещенск - Иркутск, Витим - Иркутск, Владивосток - Зея, Владивосток - Нерюнгри, Владивосток - Тында, Кыра - Иркутск, Ленск - Иркутск, Ленск - Красноярск, Ленск - Новосибирск, Магадан - Кепервеем, Магадан - Иркутск, Мирный - Омск, Нерюнгри - Иркутск, Полярный - Красноярск, Улан-Удэ - Иркутск, Улан-Удэ - Омск, Усть-Баргузин - Иркутск, Чита - Иркутск.

По словам министра, перевозки будут выполнять шесть авиакомпаний - "Алроса", "Ангара", "Ред Вингс", "Аэросервис", "ИрАэро", "СиЛА".

Всего планируется выполнить 1264 рейса. В продажу будет выставлено более 72 тысяч билетов по специальному тарифу.

Как подчеркнул министр, стоимость перевозки по этим маршрутам сейчас достигает 40 тысяч рублей. После открытия продаж билетов на субсидируемые рейсы тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении не превысит 11 тысяч рублей.

Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо в ДФО

Например, стоимость перевозки по маршруту Владивосток - Тында сейчас в среднем составляет 30 тысяч рублей, а по спецтарифу будет составлять восемь тысяч рублей. На маршруте Ленск - Иркутск билеты будут стоить 6,6 тысячи рублей вместо 14 тысяч рублей.

В общей сложности перечень субсидируемых маршрутов включает 60 направлений в, из и внутри Дальневосточного федерального округа на сумму 2 млрд рублей, уточнили в Минтрансе.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс ДФО

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
На Дальнем Востоке построят новый город с населением в 300 тысяч человек
Заявку на подключение к газу можно будет подать через портал госуслуг
Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов
В РПФИ назвали сроки взаимного признания вакцин между странами
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии