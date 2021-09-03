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Текст:   Марина Трубилина 
06:30 03.09.2021

Названы регионы, где запустят новую программу расселения аварийного жилья

Около 50 тысяч человек смогут переехать из аварийных домов в рамках первого этапа финансирования новой программы. Такие данные приводит Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

О необходимости запуска новой программы расселения аварийного жилья заявил президент РФ Владимир Путин. Он предложил выделить на это 45 млрд рублей. По новой программе будут расселяться дома, которые были признаны такими к началу нынешнего года.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Новый порядок расчета стоимости может упростить расселение аварийного жилья

По действующей сейчас программе расселяются здания, признанные аварийными до января 2017 года. К новой программе с 2022 года подключатся регионы, которые завершили расселение аварийных домов 2017 года, рассказали "Российской газете" в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Сейчас их уже четыре: Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, а также Санкт-Петербург и Севастополь. До конца нынешнего года завершить расселение планируют Кабардино-Балкария, Адыгея, Чечня, Саратовская область и Магаданская области.

Таким образом, в 2022 году приступить к реализации новой программы смогут девять субъектов РФ, уточняют в фонде. В 2022-2024 годах обе программы будут проводиться одновременно.

Выделяемые для старта программы 45 млрд рублей позволят переселить около 50 тысяч человек с почти 900 тысяч квадратных метров аварийного жилья, сообщает фонд.

"Выделение этих средств будет способствовать, в первую очередь, сохранению набранных темпов расселения аварийного жилья регионами, досрочно завершающими текущие программы, и обеспечению параллельно с реализацией текущих программ общего объема переселения не менее 130 тысяч человек в год", - говорится в ответе на запрос.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Новые условия расселения аварийного жилья определят до конца года

С начала 2019 года по 25 августа нынешнего года из аварийного жилья площадью 3,6 миллиона квадратных метров переехали в новостройки 216,87 тысячи человек. Планы нынешнего года выполнены на 61,9% по расселению жителей (переехали 80,45 тысячи человек из запланированных 130 тысяч человек) и на 59% по ликвидируемой жилплощади (1,38 миллиона квадратных метров аварийного жилья из 2,34 миллиона квадратных метров).

Всего с 2017 года аварийными были признаны 11 миллионов квадратных метров жилья, в действующую сейчас программу расселения они не входят. Теперь, когда решено запустить программу расселения этих домов, в бюджете будет заложено на это 45 млрд рублей на ближайшие три года, пояснял ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. Осенью планируется внести в Госдуму законопроект об условиях новой программы, который предполагается принять до конца года.

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