"Ростелеком" и Naretrends будут развивать сервисы для цифровизации АПК

"Ростелеком", крупнейший российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и Naretrends Inc., ведущая компания в области точного земледелия Республики Корея, подписали меморандум о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сельском хозяйстве. Стороны договорились об изучении возможностей развития ИКТ в сфере агропромышленного комплекса (АПК) для последующего заключения договора.

Меморандум определяет широкий спектр совместной деятельности. Так, стороны примут участие в разработке проекта по развитию "умного сельского хозяйства" с использованием систем управления, мониторинга и анализа данных на базе ИКТ-технологий, интернета вещей, интеллектуальных датчиков и платформы интеллектуальной обработки больших данных. Предполагается создание инфраструктуры для внедрения в России технологий точного земледелия (инновационный метод в сельском хозяйстве с использованием новейших технологий для улучшения качества урожая) с автоматическим управлением тепличных хозяйств ("умная ферма").

В перспективе планируется разработка программного решения для оценки и моделирования развития сельскохозяйственных культур с использованием потоковой обработки данных. Стороны займутся обработкой данных для ситуационного мониторинга. Сформированные из них массивы информации смогут применяться для построения предикативных моделей с использованием технологий машинного обучения и Big Data.

Еще одно направление деятельности - создание информационных систем сбора данных в сфере сельского хозяйства для формирования единого цифрового пространства, что поможет трансформировать бизнес-процессы производства и управления.

Компания Naretrends займется взаимодействием с заказчиками, разработкой решений и координацией предпродажных процессов с "Ростелекомом", участием в процессе внедрения решений. "Ростелеком" будет оказывать техническую поддержку, а также выполнять конкретные задачи на стадии внедрения проектов.

АПК - одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором "Ростелеком" обладает всеми необходимыми компетенциями: отраслевой экспертизой, широкой сетью дата-центров, телекоммуникациями. Компания имеет большой опыт предоставления государственных услуг, реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемых инновационных решений в области сельского хозяйства.

Справка

ПАО "Ростелеком" - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ "Ростелекома" - 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн - IPTV.

Дочерняя компания "Ростелекома" - оператор Tele2 Россия - является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) - готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

"Ростелеком" - лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Ростелеком"