"Ростелеком" и УК "Петропавловск" договорились о развитии цифровых услуг на рудниках

На Восточном экономическом форуме АО "УК "Петропавловск" и ПАО "Ростелеком" заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали генеральный директор Управляющей компании "Петропавловск" Сергей Шумилов и старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.

В рамках соглашения "Ростелеком" построит на территории рудников волоконно-оптические линии связи с целью предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг. Компания предоставит услуги Центра обработки данных, создаст единую сеть VPN* и реализует корпоративную телефонию на базе виртуальной АТС.

Центр обработки данных обеспечивает безопасную и надежную IT-инфраструктуру для бизнеса, а также предоставляет защищенные каналы связи, по которым происходит обмен данными.

Виртуальная АТС позволяет организовать телефонию через интернет с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Номер телефона не привязан к адресу подключения и даже при смене офиса останется за клиентом.

Также на предприятии будут организованы такие цифровые услуги, как "Телемедицина", "Управляемый Wi-Fi" и "Интерактивное телевидение".

*VPN (англ. Virtual Private Network - виртуальная частная сеть) - это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, с которым он может обходить локальные ограничения и сохранять конфиденциальность.

АО "УК "Петропавловск - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, как по производству, так и по золоторудным запасам и минеральным ресурсам.

Наша компания является одним из самых известных и наиболее опытным вертикально интегрированном производителем золота на Дальнем Востоке России. Основной фокус направлен на создание ценности для акционеров, сотрудников и других заинтересованных сторон путем безопасной и добросовестной геологоразведки, добычи и стабильного производства золота с низкой себестоимостью.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ "Ростелекома" - 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн - IPTV. Дочерняя компания "Ростелекома" оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) - готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2021 г. составила 270,5 млрд руб., OIBDA достигла 111,4 млрд руб. (41,2% от выручки), чистая прибыль - 23,0 млрд руб.

"Ростелеком" является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard & Poor"s на уровне "BB+", а также агентства АКРА на уровне "AA(RU)".

Материал подготовлен ПАО "Ростелеком"