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03.09.2021 04:58
Рубрика: Экономика

В Приморье появится новый металлургический завод

Текст: Василий Кошкин

В Приморском крае будет построен новый металлургический завод. Предприятие разместится на территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень". Церемония подписания инвестиционного соглашения о строительстве прошла на VI Восточном экономическом форуме.

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По словам вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, новый завод позволит повысить устойчивость работы судоверфи "Звезда".

Проект предполагает строительство завода для производства 1,5 млн тонн широкоформатного толстолистового проката в год и 250 тысяч тонн в год труб большого диаметра. Основным потребителем продукции станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь "Звезда", также являющаяся резидентом ТОР "Большой Камень".

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что реализация проекта позволит поднять уровень жизни в Приморском крае за счет увеличения числа рабочих мест, в том числе в смежных отраслях, и роста заработной платы.

Сейчас на ТОР "Большой Камень" реализуется 21 проект с объемом заявленных инвестиций в 414,2 млрд рублей, на новых предприятиях будет создано 16,6 тыс. рабочих мест.

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