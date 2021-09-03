Вице-президент ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев: Экология - это не всегда про деньги

В пятницу в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума состоялась сессия "Климатические изменения - снова про деньги?". Вице-президент ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев рассказал о своем видении климатической повестки России и ответил на вынесенный в название сессии вопрос.

Этим летом мы выпустили первую партию углеродно-нейтрального никеля, первые пять тысяч тонн уже отправлены через Мурманск в Роттердам. Мы используем в основном газовую энергетику и электроэнергию ГЭС, поэтому в принципе у нас энергетика низкоуглеродная. До конца года у нас в планах - 10 тысяч тонн зеленых никелевых катодов. Эта задача ставится, и она приведет к тому, что компания превратится в глобального поставщика металлов для производства аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Еще одно направление - увеличение доли электроэнергии из возобновляемых источников. Она у нас растет с 36% в 2016 году до 46% в 2020 году.

Но я бы хотел все-таки обратиться к нашей повестке: климатические изменения - это только про деньги, или не всегда? Вы знаете расхожее выражение Наполеона: "Для того чтобы выиграть военную кампанию, мне нужны всего лишь три вещи: деньги, деньги и деньги".

Понятно, что борьбу против климатических изменений невозможно сравнить с войной, тем не менее материальный фактор серьезен. Потому что сейчас один из критериев для кампании - это уровень финансирования экологических программ. У нас есть программа экологических изменений, рассчитанная на 10 лет. Бюджет ее составляет 868 миллиардов. Это 335 крупных мероприятий, которые в течение 10 лет мы проведем. И та же северная программа, которая существует в Норильске, позволит нам на 85% к 2026 году снизить выбросы в городе - это 250 миллиардов рублей.

Но на самом деле мне хотелось бы поговорить о другом. О нематериальных факторах, которые работают на климатическую повестку. Прежде всего, это мышление. Изменение в мышлении.

Шесть лет назад, когда спецпредставитель президента РФ Сергей Борисович Иванов сказал фразу "Пора прибраться в России", и нынешний момент - это абсолютно разные статусы экологии и вообще климатических изменений, и разные темы. Открытость, публичность компании резко возросла.

Второй момент - готовность топ-менеджмента к экологическим реформам. Это тоже очень важно, это ничем нельзя измерить, никакими деньгами.

Согласен с коллегами насчет образования, профильное образование - это очень серьезная штука, которая всегда важна. Мы с вами наблюдаем процесс, когда нефинансовая отчетность становится не менее важной, чем финансовая.

Не кажется ли вам, что сейчас происходит такой же процесс: в климатической повестке нематериальные факторы играют все большую роль. Большую, чем деньги.

Поэтому я бы сформулировал так: изменения мышления в пользу экологии, в пользу улучшения климатических условий приводят к увеличению инвестиций в зеленую повестку. Отвечая на вопрос "Снова про деньги?", я бы сказал: "Не снова, не всегда и не столь категорично".