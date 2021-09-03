За сутки в России подтверждено 18 856 случаев СOVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1633 2 Санкт-Петербург 1437 3 Московская область 681 4 Свердловская область 519 5 Ростовская область 477 6 Пермский край 465 7 Воронежская область 464 8 Самарская область 450 9 Красноярский край 404 10 Нижегородская область 403 11 Иркутская область 385 12 Омская область 384 13 Челябинская область 374 14 Ставропольский край 355 15 Волгоградская область 351 16 Оренбургская область 340 17 Хабаровский край 316 18 Республика Башкортостан 304 19 Астраханская область 287 20 Ульяновская область 273 21 Республика Крым 258 22 Архангельская область 257 23 Алтайский край 245 24 Краснодарский край 244 25 Саратовская область 242 26 Тюменская область 238 27 Республика Коми 233 28 Пензенская область 232 29 Приморский край 229 30 Удмуртская Республика 228 31 Вологодская область 225 32 Липецкая область 200 33 Ярославская область 192 34 Тверская область 188 35 Калининградская область 180 36 Ленинградская область 180 37 Республика Дагестан 174 38 Владимирская область 172 39 Кемеровская область 172 40 Новосибирская область 170 41 Забайкальский край 168 42 Курская область 167 43 Брянская область 159 44 Республика Карелия 155 45 Ханты-Мансийский автономный округ 153 46 Мурманская область 147 47 Республика Саха (Якутия) 147 48 Белгородская область 146 49 Смоленская область 132 50 Севастополь 128 51 Курганская область 126 52 Амурская область 122 53 Новгородская область 120 54 Ивановская область 120 55 Республика Хакасия 119 56 Кировская область 113 57 Томская область 111 58 Рязанская область 110 59 Тульская область 110 60 Калужская область 105 61 Чеченская Республика 104 62 Сахалинская область 102 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 101 64 Тамбовская область 93 65 Псковская область 92 66 Республика Калмыкия 90 67 Республика Бурятия 88 68 Костромская область 83 69 Орловская область 83 70 Кабардино-Балкарская Республика 79 71 Республика Чувашия 76 72 Республика Северная Осетия-Алания 69 73 Республика Мордовия 68 74 Республика Ингушетия 67 75 Республика Тыва 65 76 Республика Марий Эл 58 77 Республика Адыгея 56 78 Республика Татарстан 50 79 Камчатский край 48 80 Карачаево-Черкесская Республика 46 81 Еврейская автономная область 37 82 Республика Алтай 36 83 Магаданская область 26 84 Ненецкий автономный округ 14 85 Чукотский автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 975 174 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,1% 2. Республика Бурятия, Московская область 0,16% 3. Республика Алтай 0,17% За последние сутки подтверждено 799 смертей: Москва 50 Санкт-Петербург 38 Краснодарский край 34 Свердловская область 33 Ростовская область 28 Красноярский край 28 Пермский край 27 Нижегородская область 25 Воронежская область 23 Ставропольский край 23 Алтайский край 23 Самарская область 21 Московская область 20 Саратовская область 19 Республика Коми 16 Пензенская область 16 Республика Крым 15 Удмуртская Республика 15 Волгоградская область 14 Республика Башкортостан 14 Оренбургская область 14 Иркутская область 14 Брянская область 13 Республика Дагестан 12 Республика Чувашия 12 Республика Хакасия 12 Астраханская область 11 Тюменская область 11 Челябинская область 11 Липецкая область 9 Тульская область 9 Вологодская область 9 Мурманская область 9 Новосибирская область 9 Смоленская область 8 Курская область 7 Карачаево-Черкесская Республика 7 Ярославская область 6 Омская область 6 Белгородская область 5 Владимирская область 5 Ивановская область 5 Тверская область 5 Псковская область 5 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 Кемеровская область 5 Забайкальский край 5 Рязанская область 4 Тамбовская область 4 Курганская область 4 Томская область 4 Сахалинская область 4 Еврейская автономная область 4 Костромская область 3 Орловская область 3 Ленинградская область 3 Новгородская область 3 Республика Адыгея 3 Севастополь 3 Республика Ингушетия 3 Республика Мордовия 3 Республика Татарстан 3 Республика Бурятия 3 Камчатский край 3 Приморский край 3 Амурская область 3 Хабаровский край 3 Калужская область 2 Республика Карелия 2 Калининградская область 2 Республика Марий Эл 2 Кировская область 2 Ульяновская область 2 Ханты-Мансийский автономный округ 2 Республика Алтай 2 Республика Саха (Якутия) 2 Магаданская область 2 Архангельская область 1 Республика Северная Осетия - Алания 1 За весь период по России умерло 185 611 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 690 человек: Москва 1556 Санкт-Петербург 1403 Московская область 1171 Республика Коми 631 Иркутская область 624 Нижегородская область 483 Свердловская область 481 Красноярский край 450 Пермский край 430 Ростовская область 395 Пензенская область 363 Республика Хакасия 344 Оренбургская область 339 Алтайский край 335 Волгоградская область 314 Хабаровский край 310 Липецкая область 309 Приморский край 298 Республика Крым 289 Челябинская область 258 Псковская область 256 Самарская область 254 Вологодская область 234 Забайкальский край 226 Саратовская область 218 Ульяновская область 197 Омская область 197 Архангельская область 191 Курская область 190 Воронежская область 188 Ставропольский край 182 Республика Башкортостан 182 Кемеровская область 182 Республика Дагестан 180 Удмуртская Республика 180 Астраханская область 172 Сахалинская область 171 Калининградская область 169 Тюменская область 167 Калужская область 166 Чеченская Республика 166 Брянская область 165 Республика Карелия 165 Белгородская область 163 Владимирская область 163 Ханты-Мансийский автономный округ 161 Тверская область 153 Республика Саха (Якутия) 149 Севастополь 139 Ивановская область 130 Тамбовская область 126 Республика Калмыкия 125 Республика Тыва 119 Новгородская область 115 Ярославская область 112 Ямало-Ненецкий автономный округ 112 Новосибирская область 109 Смоленская область 103 Рязанская область 102 Тульская область 102 Кировская область 99 Курганская область 99 Орловская область 97 Костромская область 90 Мурманская область 89 Ленинградская область 78 Кабардино-Балкарская Республика 78 Краснодарский край 76 Республика Чувашия 69 Республика Мордовия 51 Республика Марий Эл 49 Республика Татарстан 45 Республика Бурятия 44 Амурская область 43 Томская область 42 Еврейская автономная область 42 Республика Ингушетия 41 Республика Адыгея 38 Республика Алтай 38 Карачаево-Черкесская Республика 33 Магаданская область 28 Республика Северная Осетия - Алания 21 Камчатский край 19 Ненецкий автономный округ 12 Чукотский автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 236 738. Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу