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03.09.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18 856 случаев СOVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 18 856 случаев СOVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1 Москва 1633

2 Санкт-Петербург 1437

3 Московская область 681

4 Свердловская область 519

5 Ростовская область 477

6 Пермский край 465

7 Воронежская область 464

8 Самарская область 450

9 Красноярский край 404

10 Нижегородская область 403

11 Иркутская область 385

12 Омская область 384

13 Челябинская область 374

14 Ставропольский край 355

15 Волгоградская область 351

16 Оренбургская область 340

17 Хабаровский край 316

18 Республика Башкортостан 304

19 Астраханская область 287

20 Ульяновская область 273

21 Республика Крым 258

22 Архангельская область 257

23 Алтайский край 245

24 Краснодарский край 244

25 Саратовская область 242

26 Тюменская область 238

27 Республика Коми 233

28 Пензенская область 232

29 Приморский край 229

30 Удмуртская Республика 228

31 Вологодская область 225

32 Липецкая область 200

33 Ярославская область 192

34 Тверская область 188

35 Калининградская область 180

36 Ленинградская область 180

37 Республика Дагестан 174

38 Владимирская область 172

39 Кемеровская область 172

40 Новосибирская область 170

41 Забайкальский край 168

42 Курская область 167

43 Брянская область 159

44 Республика Карелия 155

45 Ханты-Мансийский автономный округ 153

46 Мурманская область 147

47 Республика Саха (Якутия) 147

48 Белгородская область 146

49 Смоленская область 132

50 Севастополь 128

51 Курганская область 126

52 Амурская область 122

53 Новгородская область 120

54 Ивановская область 120

55 Республика Хакасия 119

56 Кировская область 113

57 Томская область 111

58 Рязанская область 110

59 Тульская область 110

60 Калужская область 105

61 Чеченская Республика 104

62 Сахалинская область 102

63 Ямало-Ненецкий автономный округ 101

64 Тамбовская область 93

65 Псковская область 92

66 Республика Калмыкия 90

67 Республика Бурятия 88

68 Костромская область 83

69 Орловская область 83

70 Кабардино-Балкарская Республика 79

71 Республика Чувашия 76

72 Республика Северная Осетия-Алания 69

73 Республика Мордовия 68

74 Республика Ингушетия 67

75 Республика Тыва 65

76 Республика Марий Эл 58

77 Республика Адыгея 56

78 Республика Татарстан 50

79 Камчатский край 48

80 Карачаево-Черкесская Республика 46

81 Еврейская автономная область 37

82 Республика Алтай 36

83 Магаданская область 26

84 Ненецкий автономный округ 14

85 Чукотский автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 975 174 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Москва 0,1%

2. Республика Бурятия, Московская область 0,16%

3. Республика Алтай 0,17%

За последние сутки подтверждено 799 смертей:

Москва 50

Санкт-Петербург 38

Краснодарский край 34

Свердловская область 33

Ростовская область 28

Красноярский край 28

Пермский край 27

Нижегородская область 25

Воронежская область 23

Ставропольский край 23

Алтайский край 23

Самарская область 21

Московская область 20

Саратовская область 19

Республика Коми 16

Пензенская область 16

Республика Крым 15

Удмуртская Республика 15

Волгоградская область 14

Республика Башкортостан 14

Оренбургская область 14

Иркутская область 14

Брянская область 13

Республика Дагестан 12

Республика Чувашия 12

Республика Хакасия 12

Астраханская область 11

Тюменская область 11

Челябинская область 11

Липецкая область 9

Тульская область 9

Вологодская область 9

Мурманская область 9

Новосибирская область 9

Смоленская область 8

Курская область 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Ярославская область 6

Омская область 6

Белгородская область 5

Владимирская область 5

Ивановская область 5

Тверская область 5

Псковская область 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Кемеровская область 5

Забайкальский край 5

Рязанская область 4

Тамбовская область 4

Курганская область 4

Томская область 4

Сахалинская область 4

Еврейская автономная область 4

Костромская область 3

Орловская область 3

Ленинградская область 3

Новгородская область 3

Республика Адыгея 3

Севастополь 3

Республика Ингушетия 3

Республика Мордовия 3

Республика Татарстан 3

Республика Бурятия 3

Камчатский край 3

Приморский край 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Калужская область 2

Республика Карелия 2

Калининградская область 2

Республика Марий Эл 2

Кировская область 2

Ульяновская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Алтай 2

Республика Саха (Якутия) 2

Магаданская область 2

Архангельская область 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

За весь период по России умерло 185 611 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 690 человек:

Москва 1556

Санкт-Петербург 1403

Московская область 1171

Республика Коми 631

Иркутская область 624

Нижегородская область 483

Свердловская область 481

Красноярский край 450

Пермский край 430

Ростовская область 395

Пензенская область 363

Республика Хакасия 344

Оренбургская область 339

Алтайский край 335

Волгоградская область 314

Хабаровский край 310

Липецкая область 309

Приморский край 298

Республика Крым 289

Челябинская область 258

Псковская область 256

Самарская область 254

Вологодская область 234

Забайкальский край 226

Саратовская область 218

Ульяновская область 197

Омская область 197

Архангельская область 191

Курская область 190

Воронежская область 188

Ставропольский край 182

Республика Башкортостан 182

Кемеровская область 182

Республика Дагестан 180

Удмуртская Республика 180

Астраханская область 172

Сахалинская область 171

Калининградская область 169

Тюменская область 167

Калужская область 166

Чеченская Республика 166

Брянская область 165

Республика Карелия 165

Белгородская область 163

Владимирская область 163

Ханты-Мансийский автономный округ 161

Тверская область 153

Республика Саха (Якутия) 149

Севастополь 139

Ивановская область 130

Тамбовская область 126

Республика Калмыкия 125

Республика Тыва 119

Новгородская область 115

Ярославская область 112

Ямало-Ненецкий автономный округ 112

Новосибирская область 109

Смоленская область 103

Рязанская область 102

Тульская область 102

Кировская область 99

Курганская область 99

Орловская область 97

Костромская область 90

Мурманская область 89

Ленинградская область 78

Кабардино-Балкарская Республика 78

Краснодарский край 76

Республика Чувашия 69

Республика Мордовия 51

Республика Марий Эл 49

Республика Татарстан 45

Республика Бурятия 44

Амурская область 43

Томская область 42

Еврейская автономная область 42

Республика Ингушетия 41

Республика Адыгея 38

Республика Алтай 38

Карачаево-Черкесская Республика 33

Магаданская область 28

Республика Северная Осетия - Алания 21

Камчатский край 19

Ненецкий автономный округ 12

Чукотский автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 236 738.

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