За сутки в России подтверждено 18 856 случаев СOVID-19 в 85 регионах

1 Москва 1633
2 Санкт-Петербург 1437
3 Московская область 681
4 Свердловская область 519
5 Ростовская область 477
6 Пермский край 465
7 Воронежская область 464
8 Самарская область 450
9 Красноярский край 404
10 Нижегородская область 403
11 Иркутская область 385
12 Омская область 384
13 Челябинская область 374
14 Ставропольский край 355
15 Волгоградская область 351
16 Оренбургская область 340
17 Хабаровский край 316
18 Республика Башкортостан 304
19 Астраханская область 287
20 Ульяновская область 273
21 Республика Крым 258
22 Архангельская область 257
23 Алтайский край 245
24 Краснодарский край 244
25 Саратовская область 242
26 Тюменская область 238
27 Республика Коми 233
28 Пензенская область 232
29 Приморский край 229
30 Удмуртская Республика 228
31 Вологодская область 225
32 Липецкая область 200
33 Ярославская область 192
34 Тверская область 188
35 Калининградская область 180
36 Ленинградская область 180
37 Республика Дагестан 174
38 Владимирская область 172
39 Кемеровская область 172
40 Новосибирская область 170
41 Забайкальский край 168
42 Курская область 167
43 Брянская область 159
44 Республика Карелия 155
45 Ханты-Мансийский автономный округ 153
46 Мурманская область 147
47 Республика Саха (Якутия) 147
48 Белгородская область 146
49 Смоленская область 132
50 Севастополь 128
51 Курганская область 126
52 Амурская область 122
53 Новгородская область 120
54 Ивановская область 120
55 Республика Хакасия 119
56 Кировская область 113
57 Томская область 111
58 Рязанская область 110
59 Тульская область 110
60 Калужская область 105
61 Чеченская Республика 104
62 Сахалинская область 102
63 Ямало-Ненецкий автономный округ 101
64 Тамбовская область 93
65 Псковская область 92
66 Республика Калмыкия 90
67 Республика Бурятия 88
68 Костромская область 83
69 Орловская область 83
70 Кабардино-Балкарская Республика 79
71 Республика Чувашия 76
72 Республика Северная Осетия-Алания 69
73 Республика Мордовия 68
74 Республика Ингушетия 67
75 Республика Тыва 65
76 Республика Марий Эл 58
77 Республика Адыгея 56
78 Республика Татарстан 50
79 Камчатский край 48
80 Карачаево-Черкесская Республика 46
81 Еврейская автономная область 37
82 Республика Алтай 36
83 Магаданская область 26
84 Ненецкий автономный округ 14
85 Чукотский автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 975 174 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Москва 0,1%
2. Республика Бурятия, Московская область 0,16%
3. Республика Алтай 0,17%
Москва 50
Санкт-Петербург 38
Краснодарский край 34
Свердловская область 33
Ростовская область 28
Красноярский край 28
Пермский край 27
Нижегородская область 25
Воронежская область 23
Ставропольский край 23
Алтайский край 23
Самарская область 21
Московская область 20
Саратовская область 19
Республика Коми 16
Пензенская область 16
Республика Крым 15
Удмуртская Республика 15
Волгоградская область 14
Республика Башкортостан 14
Оренбургская область 14
Иркутская область 14
Брянская область 13
Республика Дагестан 12
Республика Чувашия 12
Республика Хакасия 12
Астраханская область 11
Тюменская область 11
Челябинская область 11
Липецкая область 9
Тульская область 9
Вологодская область 9
Мурманская область 9
Новосибирская область 9
Смоленская область 8
Курская область 7
Карачаево-Черкесская Республика 7
Ярославская область 6
Омская область 6
Белгородская область 5
Владимирская область 5
Ивановская область 5
Тверская область 5
Псковская область 5
Ямало-Ненецкий автономный округ 5
Кемеровская область 5
Забайкальский край 5
Рязанская область 4
Тамбовская область 4
Курганская область 4
Томская область 4
Сахалинская область 4
Еврейская автономная область 4
Костромская область 3
Орловская область 3
Ленинградская область 3
Новгородская область 3
Республика Адыгея 3
Севастополь 3
Республика Ингушетия 3
Республика Мордовия 3
Республика Татарстан 3
Республика Бурятия 3
Камчатский край 3
Приморский край 3
Амурская область 3
Хабаровский край 3
Калужская область 2
Республика Карелия 2
Калининградская область 2
Республика Марий Эл 2
Кировская область 2
Ульяновская область 2
Ханты-Мансийский автономный округ 2
Республика Алтай 2
Республика Саха (Якутия) 2
Магаданская область 2
Архангельская область 1
Республика Северная Осетия - Алания 1
За весь период по России умерло 185 611 человек.
Москва 1556
Санкт-Петербург 1403
Московская область 1171
Республика Коми 631
Иркутская область 624
Нижегородская область 483
Свердловская область 481
Красноярский край 450
Пермский край 430
Ростовская область 395
Пензенская область 363
Республика Хакасия 344
Оренбургская область 339
Алтайский край 335
Волгоградская область 314
Хабаровский край 310
Липецкая область 309
Приморский край 298
Республика Крым 289
Челябинская область 258
Псковская область 256
Самарская область 254
Вологодская область 234
Забайкальский край 226
Саратовская область 218
Ульяновская область 197
Омская область 197
Архангельская область 191
Курская область 190
Воронежская область 188
Ставропольский край 182
Республика Башкортостан 182
Кемеровская область 182
Республика Дагестан 180
Удмуртская Республика 180
Астраханская область 172
Сахалинская область 171
Калининградская область 169
Тюменская область 167
Калужская область 166
Чеченская Республика 166
Брянская область 165
Республика Карелия 165
Белгородская область 163
Владимирская область 163
Ханты-Мансийский автономный округ 161
Тверская область 153
Республика Саха (Якутия) 149
Севастополь 139
Ивановская область 130
Тамбовская область 126
Республика Калмыкия 125
Республика Тыва 119
Новгородская область 115
Ярославская область 112
Ямало-Ненецкий автономный округ 112
Новосибирская область 109
Смоленская область 103
Рязанская область 102
Тульская область 102
Кировская область 99
Курганская область 99
Орловская область 97
Костромская область 90
Мурманская область 89
Ленинградская область 78
Кабардино-Балкарская Республика 78
Краснодарский край 76
Республика Чувашия 69
Республика Мордовия 51
Республика Марий Эл 49
Республика Татарстан 45
Республика Бурятия 44
Амурская область 43
Томская область 42
Еврейская автономная область 42
Республика Ингушетия 41
Республика Адыгея 38
Республика Алтай 38
Карачаево-Черкесская Республика 33
Магаданская область 28
Республика Северная Осетия - Алания 21
Камчатский край 19
Ненецкий автономный округ 12
Чукотский автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 236 738.