Эколог рассказал, чем грозит замор рыбы в Волге в 2021 году

Специалист Института экологии Волжского бассейна РАН Станислав Саксонов рассказал KP.Ru о последствиях замора рыбы в Волге летом 2021 года.

Этим летом экологи и общественники отмечали массовые заморы рыбы в Волге. Метеорологи подтверждают, что такого большого объема погибшей рыбы за весь период наблюдения не было, похоже, никогда. Как объясняют специалисты, при аномальной жаре - а температура в регионах, где протекает Волга, несколько недель держалась выше 35 градусов, а иногда столбик термометра подступал к отметке в 40 градусов - рыбе не хватает кислорода. Его "сжирают" миллионы тонн сине-зеленых водорослей. Эти растения обильно цветут в теплой воде, загрязненной соединениями фосфора и азота. Последние попадают в воду - в первую очередь, из бытовых стоков.

В то же время эколог отмечает, что найти ответственного за замор рыбы не представляется возможным. Причина - в совокупности техногенных факторов: загрязнение Волги, отсутствие очистных сооружений современного типа, которые пока еще строятся. А высокие температуры послужили катализатором.

- Конечно, это будет иметь и долгие отложенные последствия, - считает Станислав Саксонов. - Системы будут стараться выравняться, заполнить пустоту, но минимум пять лет мы будет ощущать некий "демографический провал". Лишь спустя это время можно будет оценить, что и как заполнило "яму". Совсем без последствий подобная беда пройти не может. Конечно, страдают все живые существа. все обитатели экосистемы. Стоит понимать, что большая часть отмерших живых существ даже не выбрасывается на берег, а ложится на дно, способствуя заиливанию русла, обмелению реки - и дальнейшим проблемам. Все эти вопросы нужно решать комплексно. Мы видим, как умирает рыба, но гибнут также придонные растения и жители водоемов, страдает птица, лишившаяся кормовой базы. А рыба, которую потом поедают птицы и млекопитающие, может стать источником заразы. А она потом распространится по всему ареалу обитания видов.

Специалисты говорят, что самый эффективный способ борьбы с водорослями - это сбор их с поверхности и расчистка русел рек от ила. Отметим, варианты борьбы, например, с помощью иных водорослей - хлореллы - показали свою неэффективность в Волге. Также у экологов вызывает сомнение способ решения проблемы с помощью растительноядных рыб - это может даже приводить к еще большему росту сине-зеленых.