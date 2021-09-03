Эколог рассказал, чем грозит замор рыбы в Волге в 2021 году

Новости

Премьер Японии заявил, что не будет вновь баллотироваться на пост 10:04
Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона 09:59
Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов 09:47
Собянин подал заявление на участие в электронном голосовании на выборах 17-19 сентября 09:44
Минск привлек к охране границ с ЕС дополнительные силы 09:43
Путин назвал отличительную черту дальневосточников 09:40
На Сахалине отреставрировали выброшенный памятник Гагарину 09:36
Москвичей ждет похолодание до +15 градусов и дожди 09:34
Россиянам напомнили о штрафах за хранение консервации в подвалах домов 09:33
Путин поддержал увеличение налоговой льготы для дальневосточных авиакомпаний 09:01
Россияне преодолели отметку в 100 медалей на Паралимпиаде в Токио 08:52
РФ и Вьетнам обсудили вопросы военно-технического сотрудничества 08:26
Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо в ДФО 08:19
МИД: Механизмы СБ ООН игнорируются западными странами 07:44
Путин прокомментировал возможность докапитализации "Авроры" 07:36
Фомин из-за травмы покинул расположение сборной России 07:34
Путин предложил отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса 07:21
Путин назвал ВЭФ полезной площадкой для власти и бизнеса 07:08
В США ракета Alpha взорвалась сразу после запуска 07:00
Николаев: 97 процентов лесных пожаров в Якутии возникли из-за сухих гроз 07:00
"Росатом" представил на ВЭФ проект Большого Северного морского пути 06:33
На Дальнем Востоке построят новый город с населением в 300 тысяч человек 06:28
Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России 06:02
На Дальнем Востоке появится Фонд технологических инвестиций 05:31
Глава Якутии рассказал о борьбе с природными пожарами и таянием вечной мерзлоты 05:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
03.09.2021 08:32
Рубрика: Общество

Эколог рассказал, чем грозит замор рыбы в Волге в 2021 году

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Специалист Института экологии Волжского бассейна РАН Станислав Саксонов рассказал KP.Ru о последствиях замора рыбы в Волге летом 2021 года.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
В Сочи в рыбоводческом хозяйстве вывели новую породу форели

Этим летом экологи и общественники отмечали массовые заморы рыбы в Волге. Метеорологи подтверждают, что такого большого объема погибшей рыбы за весь период наблюдения не было, похоже, никогда. Как объясняют специалисты, при аномальной жаре - а температура в регионах, где протекает Волга, несколько недель держалась выше 35 градусов, а иногда столбик термометра подступал к отметке в 40 градусов - рыбе не хватает кислорода. Его "сжирают" миллионы тонн сине-зеленых водорослей. Эти растения обильно цветут в теплой воде, загрязненной соединениями фосфора и азота. Последние попадают в воду - в первую очередь, из бытовых стоков.

В то же время эколог отмечает, что найти ответственного за замор рыбы не представляется возможным. Причина - в совокупности техногенных факторов: загрязнение Волги, отсутствие очистных сооружений современного типа, которые пока еще строятся. А высокие температуры послужили катализатором.

- Конечно, это будет иметь и долгие отложенные последствия, - считает Станислав Саксонов. - Системы будут стараться выравняться, заполнить пустоту, но минимум пять лет мы будет ощущать некий "демографический провал". Лишь спустя это время можно будет оценить, что и как заполнило "яму". Совсем без последствий подобная беда пройти не может. Конечно, страдают все живые существа. все обитатели экосистемы. Стоит понимать, что большая часть отмерших живых существ даже не выбрасывается на берег, а ложится на дно, способствуя заиливанию русла, обмелению реки - и дальнейшим проблемам. Все эти вопросы нужно решать комплексно. Мы видим, как умирает рыба, но гибнут также придонные растения и жители водоемов, страдает птица, лишившаяся кормовой базы. А рыба, которую потом поедают птицы и млекопитающие, может стать источником заразы. А она потом распространится по всему ареалу обитания видов.

Специалисты говорят, что самый эффективный способ борьбы с водорослями - это сбор их с поверхности и расчистка русел рек от ила. Отметим, варианты борьбы, например, с помощью иных водорослей - хлореллы - показали свою неэффективность в Волге. Также у экологов вызывает сомнение способ решения проблемы с помощью растительноядных рыб - это может даже приводить к еще большему росту сине-зеленых.

В регионах Общество Экология Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
На Дальнем Востоке построят новый город с населением в 300 тысяч человек
Греф назвал основные риски "зеленого" перехода для России
Глава Роспотребнадзора Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах
В США ракета Alpha взорвалась сразу после запуска
В новом учебном году "Родина" продолжает разговор об исторической памяти наших детей
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян