Известнейшему учебному заведению Прикамья исполняется 145 лет

В нынешнем году Пермский авиационный техникум отмечает 145-летний юбилей. За плечами огромная история, и похвастаться подобной могут буквально единицы средних учебных заведений не только региона, но и страны. Авиационный техникум - это современное учебное заведение с образовательными программами, базирующимися на последних научных и технологических разработках, с мастерскими и лабораториями, оснащенными новейшим производственным оборудованием, с высокопрофессиональными педагогическими кадрами и тесными связями с крупнейшими производственными компаниями Пермского края. Впрочем, по-другому и быть не может, ведь здесь готовят кадры для инновационных предприятий, лидеров отраслей: космической, авиационной, IT-сферы.

Юбилей - отличный повод для обобщения результатов и определения планов на будущее. Тем более что нынешний учебный год еще только начался. О дне сегодняшнем и перспективах на завтра мы беседуем с директором Пермского авиационного техникума Александром Дическулом.

Российская газета: Александр Дмитриевич, в учебном заведении, которое вы возглавляете, всегда происходит разного рода обновление: открываются современные специальности, заменяется техническое оснащение. И даже свой юбилей вы встречаете в разгар большой стройки.

Александр Дическул: Строительство нового учебного корпуса и общежития - это очень важное и даже знаковое событие для авиационного техникума. Об этом мы мечтали уже давно, и то, что оно совпало с юбилеем, мы рассматриваем как своеобразный подарок учебному заведению от руководителей Прикамья. И это очень важный подарок, нацеленный на будущее.

Новый корпус площадью 15 тысяч квадратных метров будет готов к началу 2023 года. Срок его сдачи - 31 декабря 2022-го. Здание строится по современному проекту, который учитывает все потребности учебного процесса. Предусмотрены помещения для теоретических и практических занятий, для размещения лабораторий и мастерских, есть достаточно площадей для установки учебно-производственного оборудования с необходимой технической инфраструктурой.

На сегодняшний день в техникуме создана достойная техническая база, которая есть далеко не у каждого учебного заведения. И при этом она постоянно обновляется. Главное, что в новом корпусе все оборудование, например, те же 3D-принтеры или современные измерительные устройства со сложными настройками, будет размещаться в подходящих для этого помещениях, на больших площадях.

РГ: Этим летом строители снесли один из старых учебных корпусов авиатехникума. Что появится на его месте?

Александр Дическул: Здесь скоро начнется строительство нового общежития на 418 мест. Кстати, разрушенное здание, постройки 1936 года, первоначально возводилось именно как общежитие. Это уже позже его переоборудовали в учебное. Так что появление на этом месте именно общежития исторически закономерно. Будущий студенческий дом спроектирован с учетом всех современных требований к условиям проживания: с достаточным количеством санузлов, кухонь, бытовых помещений. Наши студенты ждут его появления с большим нетерпением. Надо признать, что в действующем общежитии большая нехватка мест. Сейчас в нем могут разместиться не более 250 человек.

А в последнее время у нас много приезжих из городов Прикамья и соседних регионов. Получается, что обеспечить всех первокурсников местами в общежитии мы, конечно, не можем. Для них выделяется максимум 15 мест, а потребности ровно на порядок выше.

Мы очень надеемся, что построенное здание останется на нашем балансе, мы готовы его содержать и планируем организовать там воспитательную работу, чтобы студенты на досуге не оставались предоставленными самим себе.

РГ: Строительство идет без проблем и отставаний?

Александр Дическул: Мне кажется, беспроблемных строек вообще не бывает. Тем более что мы делаем не стандартную коробку обычного жилого дома. Но у строителей есть все шансы уложиться в отведенные сроки. И мы на это надеемся, ведь впереди у нас еще один достаточно сложный этап. В 2023-2024 годах запланирован капитальный ремонт главного корпуса авиатехникума. В конце 2021 года мы получим утвержденный проект его большой реставрации и реконструкции. Проектирование тоже оказалось сложным и достаточно хлопотным процессом, поскольку здание, в котором располагается главный корпус, является историческим памятником.

Основная реконструкция затронет третий этаж, поскольку он сделан из шлакоблоков и его придется строить практически заново. Фасад, конечно, останется без изменений. Наша задача - сохранить внутри и снаружи здания исторические особенности, обозначенные в нашем охранном обязательстве. Вместе с тем изменения ожидаются большие: будут расширены коридоры, изменится часть аудиторий, интерьер станет более современным и удобным.

РГ: Несмотря на масштабное строительство, новый учебный год начался в обычном режиме. Где сейчас проходят занятия?

Александр Дическул: С этой точки зрения сейчас, конечно, непростой период. В главном корпусе осталась только часть студентов, в основном это IT- специальности и литейное производство. Первый курс практически в полном составе, а это около 400 человек, учится в одном из корпусов строительного колледжа, его нам предоставили по договору безвозмездного пользования. Занятия, которые раньше проходили в третьем корпусе, на полтора предстоящих года перенесены в здание бывшего заводоуправления завода "Телта". Там произведен качественный ремонт,

аудитории достаточные по размерам. Там мы разместили все необходимое для учебного процесса оборудование.

РГ: Кстати, об оборудовании. Будет ли что-то в новый учебный корпус закупаться дополнительно?

Александр Дическул: У нас достаточно хорошее техническое оснащение для учебного процесса. И несмотря на то что мы несколько стеснены в площадях, все равно постоянно открывали новые специальности. Под них создавались лаборатории, закупалось оборудование, которого больше ни у кого нет. Например, таким эксклюзивным специальностям, как мехатроника и мобильная робототехника, больше нигде не учат.

В ближайшем будущем мы рассчитываем закупить еще дополнительно станки с ЧПУ, чтобы расширить мастерскую. Есть задумки об открытии еще одной новой специальности.

Но сначала нам нужны учебные площади, а уже потом все остальное. В приобретении станков и оборудования нам очень помогают друзья и социальные партнеры - крупнейшие предприятия региона: "ОДК-Авиадвигатель", "Протон-ПМ", "ОДК-Пермские моторы", "Редуктор-ПМ", "ОДК-СТАР", члены наблюдательного и попечительского совета техникума. Они оказывают финансовую поддержку в размере 20-30 миллионов рублей.

РГ: Авиационный техникум всегда славился высоким конкурсом абитуриентов. Каковы результаты нынешнего года?

Александр Дическул: В этом году мы, как и всегда, произвели полный набор студентов: 325 человек поступили учиться на бюджетной основе, еще около 250 зачислены на внебюджет. Конкурс тоже был серьезным. Если брать такую специальность, как программирование, это 30 человек на место. Средний балл по специальности составил 4, 82.

А 15 человек принесли школьные аттестаты со средним баллом 5,0. Это говорит о том, что мы на хорошем счету.

Лидируют, конечно, IT-специальности: веб-дизайн, программирование, компьютерные системы. Ненамного отстают и базовые: технология машиностроения и производства авиадвигателей. Интересно, что второй год растет конкурс на специальность "управление качеством продукции". Средний конкурс по всему техникуму - примерно 10 человек на место, а проходной балл держится на уровне 4,5.

РГ: Ваши выпускники пользуются большим спросом на региональном рынке труда, уже во время учебы показывают прекрасные результаты на профессиональных конкурсах Worldskills.

Александр Дическул: Это правда. Из 75 компетенций, поддерживаемых Worldskills в Пермском крае, мы активные участники и неоднократные победители в 11 из них. Более того, в работе на станках фрезерной и токарной обработки мы абсолютные лидеры. В августе нынешнего года представитель техникума участвовал в соревнованиях федерального уровня в Комсомольске-на-Амуре. В целом по году мы получили в этом конкурсе

18 наград различного достоинства.

И если вернуться к технической базе техникума, то надо добавить, что она позволяет нам самим организовывать соревнования по четырем компетенциям Worldskills, а также проводить демонстрационные экзамены на подтверждение рабочей профессии. Мы имеем для этого все необходимые условия, включая аккредитацию. Причем не только для своих учащихся, но и еще для двух учебных заведениях Прикамья. Это тоже о многом говорит.

Поэтому юбилей мы встречаем в приподнятом рабочем настроении, с пониманием большого пройденного пути и блестящими перспективами в будущем. Главное, что за эти годы у нас сложился прекрасный педагогический коллектив - сильный, умеющий и преподать, и спросить, и сделать.

Уверен: Пермский авиационный техникум - это гордость края.

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