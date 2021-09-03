Пять компаний намерены стать резидентами ОЭЗ в Новочебоксарске

Пять инвесторов выразили желание вести деятельность на территории будущего особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новочебоксарске. Об этом стало известно на совещании, где потенциальные резиденты представили свои проекты главе Чувашии Олегу Николаеву.

Компании предоставили письменные подтверждения своей заинтересованности в получении статуса резидента ОЭЗ промышленно-производственного типа. Общая сумма их инвестиционных проектов превышает 15 миллиардов рублей.

Как отметил Олег Николаев, создание зоны с особыми условиями экономической деятельности предусмотрено действующей индивидуальной программой социально-экономического развития Чувашии.

- Новочебоксарск имеет колоссальные перспективы развития. Город-спутник столицы обладает великолепной инфраструктурой. Здесь проживает более 100 тысяч человек. Это тоже хороший показатель для того, чтобы приходили инвесторы и реализовали свои проекты. Близость Чебоксар и рассмотрение этих двух городов как агломерации еще больше увеличивает привлекательность этой территории, - заявил глава региона.

Он выразил уверенность, что изменить облик города, развить экономику и повысить качество жизни можно за короткое время.

- Чтобы обеспечить высокий стандарт качества жизни, необходимо реализовать много проектов в разных направлениях. Это и инфраструктура, и жилье, и рабочие места, и другие составляющие, которые влияют на качество жизни. Уверен, мы с вами реализуем запланированные мероприятия, оттолкнувшись от них, сумеем инициировать еще много новых проектов, полезных как для Новочебоксарска, так и в целом для республики. Все это будем делать как надежное звено общей товаропроводящей цепочки России, которая должна быть конкурентна на международной арене, - отметил Николаев.

Среди будущих инвесторов, в частности, компания с проектом организации производства по выпуску древесноволокнистых плит (МДФ) стоимостью 1,3 миллиарда рублей. Данная продукция образуется в результате прессования древесных волокон с использованием органических связующих в условиях высокого давления и температуры. Плита МДФ имеет однородную плотную структуру, благодаря чему по возможностям механической обработки она значительно превосходит натуральное дерево.

- Для изготовления таких плит, как правило, используется низкосортная древесина и отходы деревообработки. То есть создание ОЭЗ в Новочебоксарске это не только новые рабочие места для тысяч жителей республики, но и улучшение санитарной и противопожарной обстановки в лесах Чувашии, - пояснил со своей стороны министр природных ресурсов и экологии региона Эмир Бедертдинов.