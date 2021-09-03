Спущен на воду третий "Валдай" для Чувашии

На верфи в Нижегородской области спустили на воду третье судно на подводных крыльях "Валдай", приобретенное для Чувашии.

Корабль получил имя пятикратной чемпионки мира по парашютному спорту Маи Костиной. Она и сама стала почетной гостьей торжественной церемонии.

- Эмоции переполняют. Огромная честь для меня, что дали мое имя новому судну. Для меня это большая ответственность. Теперь мечтаю встретить его и в Чувашии. Знаете, что самое сложное? Момент, когда я разбивала бутылку шампанского. Это святой ритуал и все получилось. Хотя в этот момент я думала о том, что прыгать с парашютом все же проще, чем участвовать в подобных церемониях, - призналась Мая Костина.

Напомним, первый "Валдай" прибыл в Чувашию 24 июня этого года. Судно назвали в честь кораблестроителя Алексея Крылова. Второму кораблю дали имя бывшего министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Александра Ежевского.

- Когда мы только начали производить "Валдаи", не думали о присвоении имёен суднам. Традиция зародилась с подачи властей Чувашии. По вашему примеру и для Нижегородской области были произведены речные трамваи с именами, - рассказал генеральный директор Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях Сергей Итальянцев.

"Валдаи" планируется использовать на маршрутах Чебоксары-Казань и Чебоксары-Нижний Новгород, которые должны быть запущены в следующем году в тестовом режиме, а также для туристических поездок по Волге.

Как заявил вице-премьер - министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, в настоящее время все суда проходят регистрационные процедуры, которые оказались непростыми.

- Есть не от нас, от региона, зависящие обстоятельства, которые не позволяют получить разрешительную документацию. Прежде всего необходимо внести изменения в действующие лицензии судов. Эти работы сейчас проводятся. Я думаю, что мы до конца этого сезона должны закрыть все вопросы, связанные с регистрацией судов. В следующем году все три судна встанут в навигацию и будут радовать жителей Чувашии и гостей республики, - заверил министр.

Вопрос приобретения современных судов для развития речного туризма в регионе осенью прошлого года Олег Николаев обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. В результате республика получила льготное финансирование из федерального бюджета на компенсацию части расходов через лизинговые механизмы.

Корабль рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 километров в час, дальность плавания - до 400 километров. По задумке властей Чувашии, развитие речного туризма даст импульс, в частности, малым историческим городам республики - Козловке и Мариинскому Посаду. Оно позволит этим городам не только поддерживать в надлежащем состоянии исторически значимые объекты, но и создаст новые рабочие места - крупных промышленных предприятий в этих населенных пунктах нет.